Как новые санкции США повлияли на финансовый сектор России

Уже можно проанализировать результаты недавнего масштабного пакета санкций США против России. По оценке НБУ, больше всего пострадал финансовый сектор.

Как санкции повлияли на финансы России

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил, что недавно США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам – российских предприятий и компаний из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающих в стратегически важных для России секторах экономики и помогали ей обходить санкции.

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Очень важно, что в перечень попали три российских компании – одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора. Среди них:

"Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка России, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

– один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка России, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС; "ЦФТ" – один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";

– один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона"; АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связан с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Эти санкции – результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США.

Пышный подчеркнул, что Министерство финансов США сосредоточивает внимание на предупреждении иностранных финансовых учреждений и правительств по открытию новых представительств российскими банками. Министерство рекомендует странам проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения любому российскому финансовому учреждению, которое стремится открыть новые филиалы в пределах их юрисдикции. Эта мера пресечения имеет целью уменьшить потенциальные риски для их финансовых систем, особенно по соблюдению санкций.

Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона",

– сказал он.

Напомним! 23 августа США расширили санкции против России еще на 400 субъектов.