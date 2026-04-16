Восстановление санкций не имеет смысла: как Трамп помог Путину зарабатывать на нефти

За время войны в Иране Россия получила значительные доходы и пока США называют сумму в 2 миллиарда, президент Украины отмечает, что доходы достигают 9 миллиардов долларов. В то же время Америка возвращает санкций против российской нефти, которые, по мнению эксперта, не станут существенным ограничением для Путина.

Сколько Россия заработала на нефти за время войны в Иране?

О том, повлияет ли возобновление санкций США на Кремль, в эфире 24 Канала рассказал Олег Пендзин.

Вчера во время встречи с журналистами министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Москва заработала на нефти около 2 миллиардов долларов. Речь идет о периоде блокирования Ормузского пролива и конфликта на Ближнем Востоке в марте-апреле.

Зато украинский эксперт Олег Пендзин рекомендует прислушаться к Украинской оценке. Ранее президент Зеленский озвучил цифру доходов России до 9 миллиардов долларов. По мнению, Пендзина, это более реалистичные значения. А заявления Бессента имеют "больше политический привкус".

В частности эксперт объяснил, что российская нефть стремительно выросла в цене.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба С 2022 года россияне продавали свою нефть со скидками до 20 долларов за баррель. Для того чтобы ее (нефть – 24 Канал) кто-то брал. Последние 2,5 недели россияне продают свою нефть с премией. При том, что на сегодняшний момент Brent – 94, цена на российскую нефть сегодня 118 (долларов/баррель – 24 Канал).

Эксперт добавляет, что в течение марта-апреля российскую нефть контрактовали по 121 – 124 долларах за баррель.

Заметьте! По сравнению с 2022 годом нынешние ценники на российский ресурс выросли в 6 раз.

Основной причиной такого резкого повышения цен является политика Трампа. Президент США фактически своими же руками сформировал ситуацию, когда некоторые регионы оказались в дефиците. Последний как раз "порождает рост цен".

Рассматривать вариант другого, не российского, снабжения и логистики – невозможно.

Ожидания, что начнет идти венесуэльская нефть... Ее фактически нет. Общий объем добычи составляет менее миллиона баррелей в сутки,

– объяснил Пендзин.

Эксперт добавил, что такие объемы добычи не являются значительными. Например, только Китай ежедневно требует 14 миллионов баррелей. В то же время существует еще Индия, которая тоже имеет один из самых мощных рынков и требует больших объемов поставок.

В частности, по мнению эксперта, Россия могла бы заработать в разы больше, если бы не удары украинских дружественных дронов по инфраструктуре перегрузки нефти. Однако отрицать факт, что Россия получает деньги от нефти во время войны в Иране – нельзя.

Как на Россию повлияют санкции США?

В то же время продление лицензии на экспорт российской нефти или прекращение действия документа не касаются 4 тысяч АЗС сети "Лукойл", которые разбросаны по всей Европе.

И тот факт, что сейчас США решили вернуть санкции к России, ведь цены на нефть якобы удалось стабилизировать, не является решающим. Эксперт объясняет, что запрет на экспорт российской нефти будет действовать только тогда, когда будет альтернатива. То есть когда будут другие варианты, откуда можно взять энергоресурс.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Если альтернативы ресурсу нет – ни Китай, ни Индия на этот запрет (санкций США в отношении России – 24 Канал) реагировать не будут. Тем более, пока заблокирован Ормузский пролив 20% мирового трафика нефти прекращено. А это огромное количество.

Так, он добавил, что чем дольше будет идти война – тем больше денег заработает Путин. Ведь он единственный выгодополучатель этой истории. А вот "санкции США не будут иметь абсолютно никакого смысла", потому что именно американцы спровоцировали конфликт – блокирование пролива и дефицит ресурса в регионе.

Поэтому, сейчас учитывать восстановление ограничений по российской нефти никто особо не будет. По словам эксперта, чем быстрее завершится война, тем быстрее ситуация на рынке вернется к довоенному уровню.

Ранее стало известно, что судоходство по Ормузскому проливу постепенно восстанавливается. Зарубежные СМИ (The Wall Street Journal и Reuters) начали писать, что за последние 24 часа от предыдущего дня пролив прошли 20 коммерческих судов. Связывали это с требованием президента Трампа по открытию и разблокированию пролива.

