Санкции Запада до сих пор не перекрыли главные источники доходов Кремля. Несмотря на инициативы США, ключевые ограничения не внедрены в полном объеме.

Доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире 24 Канала отметил, что Вашингтон ждет от Европы более решительных шагов. Он отметил, что только жесткие финансовые и энергетические санкции способны изменить поведение Кремля.

Какие санкции остаются невыполненными?

Андрей Длигач напомнил, что еще в 2022 году международные экономисты составили перечень уязвимых точек российской экономики. Однако за три года выполнено лишь около 70% этих предложений.

Нужно усиление – эмбарго на нефть, на критические материалы, а в принципе и общее торговое эмбарго. Это дало бы возможность остановить Россию еще в 2023 году,

– отметил экономист.

Он подчеркнул, что новые ограничения ЕС пока касаются преимущественно второстепенных сфер и не способны серьезно повлиять на режим Путина.

Нужны сокрушительные санкции,

– подчеркнул он.

Экономист объяснил, что только комплексный подход может остановить российскую агрессию.

Почему нужны персональные и финансовые санкции?

По мнению Длигача, действительно действенным шагом могли бы стать персональные ограничения для десятков тысяч российских чиновников. Важно, чтобы они были связаны с условиями снятия санкций в случае отказа от выполнения преступных приказов Кремля.

Эти люди могли бы сделать символический или фактический шаг, прекращая поддержку режима, и тогда получить прощение – возобновить обучение детей в Европе и доступ к своим активам,

– объяснил экономист.

По его словам, такой механизм мог бы стать дополнительным стимулом для раскола внутри российских элит. Он добавил, что только масштабные персональные и финансовые ограничения могут создать реальное давление на Кремль.

Слабые места российской экономики

Длигач отметил, что главным источником доходов Кремля остаются нефть и газ, которые Россия продает в Индию, Китай и Турцию. Несмотря на частичные ограничения, эти потоки до сих пор не перекрыты полностью.

Россия и в дальнейшем получает доходы от экспорта энергоносителей и металлов, а также имеет доступ к продукции двойного назначения. Именно эти каналы давно должны были быть закрыты,

– подчеркнул он.

Экономист отметил, что перекрытие этих потоков имело бы значительно более серьезное влияние, чем нынешние шаги. Он отметил, что США пытаются переложить часть ответственности на Европу.

Европа действительно замешкалась с введением санкций, и именно на это ссылается администрация Трампа, когда объясняет свое затягивание,

– сказал экономист.

Такой подход, по его мнению, позволяет Вашингтону оправдывать собственную осторожность во введении новых ограничений.

Что известно о новых санкциях и российском экспорте?