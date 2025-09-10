Санкції Заходу досі не перекрили головні джерела доходів Кремля. Попри ініціативи США, ключові обмеження не впроваджені в повному обсязі.

Доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі 24 Каналу зазначив, що Вашингтон чекає від Європи рішучіших кроків. Він наголосив, що лише жорсткі фінансові та енергетичні санкції здатні змінити поведінку Кремля.

Які санкції залишаються невиконаними?

Андрій Длігач нагадав, що ще у 2022 році міжнародні економісти склали перелік вразливих точок російської економіки. Проте за три роки виконано лише близько 70% цих пропозицій.

Потрібно посилення – ембарго на нафту, на критичні матеріали, а в принципі й загальне торговельне ембарго. Це дало б можливість зупинити Росію ще в 2023 році,

– зазначив економіст.

Він підкреслив, що нові обмеження ЄС поки стосуються переважно другорядних сфер і не здатні серйозно вплинути на режим Путіна.

Потрібні нищівні санкції,

– наголосив він.

Економіст пояснив, що лише комплексний підхід може зупинити російську агресію.

Чому потрібні персональні та фінансові санкції?

На думку Длігача, справді дієвим кроком могли б стати персональні обмеження для десятків тисяч російських чиновників. Важливо, щоб вони були пов'язані з умовами зняття санкцій у разі відмови від виконання злочинних наказів Кремля.

Ці люди могли б зробити символічний або фактичний крок, припиняючи підтримку режиму, і тоді отримати прощення – відновити навчання дітей у Європі та доступ до своїх активів,

– пояснив економіст.

За його словами, такий механізм міг би стати додатковим стимулом для розколу всередині російських еліт. Він додав, що лише масштабні персональні та фінансові обмеження можуть створити реальний тиск на Кремль.

Слабкі місця російської економіки

Длігач наголосив, що головним джерелом доходів Кремля залишаються нафта й газ, які Росія продає в Індію, Китай і Туреччину. Попри часткові обмеження, ці потоки досі не перекриті повністю.

Росія й надалі отримує прибутки від експорту енергоносіїв і металів, а також має доступ до продукції подвійного призначення. Саме ці канали давно мали бути закриті,

– підкреслив він.

Економіст зазначив, що перекриття цих потоків мало б значно серйозніший вплив, ніж нинішні кроки. Він зауважив, що США намагаються перекласти частину відповідальності на Європу.

Європа дійсно забарилася з введенням санкцій, і саме на це посилається адміністрація Трампа, коли пояснює своє затягування,

– сказав економіст.

Такий підхід, на його думку, дозволяє Вашингтону виправдовувати власну обережність у запровадженні нових обмежень.

Що відомо про нові санкції та російський експорт?