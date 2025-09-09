Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив радник глави ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, усі очікують дій від американців.

"Можливо, він має на увазі 25% мита для Індії, які хотіли збільшити до 35% і так далі. Якщо він хоче ввести другий етап санкцій, то може це зробити. Тому що усі очікують дій", – сказав він.

Які інструменти для тиску має Трамп?

Михайло Подоляк зазначив, що Росія демонстративно відмовляється від будь-яких домовленостей зі США чи готовності йти на них, ігнорує усі ініціативи. В американців є достатньо інструментів, які можна використати щодо Кремля.

Є два типи інструментів. Перший – це суттєве нарощування мілітарних постачань у Європу в цілому. У європейців є розуміння, що зброю треба не закидати на склади, а передавати Україні у тих чи інших форматах.

США можуть передавати набагато більше зброї тут і зараз. Особливо усе, що стосується систем протиракетної оборони чи ракетних систем, які дозволять масштабувати удари по території Росії. Це перше, що має зробити Трамп. Тобто передавати набагато більше і швидше зброю у Європу,

– підкреслив посадовець.

Крім того, це санкції. Зокрема, мита 25% проти Індії. Однак ключовий чинник санкційного тиску – це Китай, на нього треба накладати мита. Потрібно говорити, скільки та чого Китай сьогодні надає Росії, чому окупанти ще мають ресурси для продовження війни.

Важливо, щоб усі наклали суттєві обмеження на торгівлю з країнами, які дозволяють Росії фінансувати війну, наголосив радник голову ОПУ. Адже Путін не хоче зупиняти війну. Тому потрібно чинити набагато суттєвіший тиск, ніж на цей момент.

