Сбережения украинцев в иностранной валюте выросли на 8 миллиардов долларов
Источник:Богдан Данилишин
Украинцы и дальше предпочитают сбережения в иностранной валюте. Так что с начала 2023 года граждане накопили еще 8 миллиардов долларов до предыдущей суммы.
Сбережения украинцев в валюте выросли
Бывший глава совета НБУ Богдан Данилишин рассказал, что по состоянию на 1 октября финансовые активы в виде наличной иностранной валюты достигли отметки 116 миллиардов долларов.
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Он добавил, что срочные гривневые депозиты достигли 461 миллиарда гривен, то есть 13 миллиардов долларов. Это в эквиваленте на 5 миллиардов долларов больше, чем в начале года.
При этом основную часть прироста срочных гривневых депозитов составляют не вклады населения, а депозиты бизнеса (60%).
Как менялся курс доллара в течение года
С начала 2023 г. на наличном рынке курс доллара постепенно снижался. Несмотря на это, в июле, августе и сентябре наблюдались всплески увеличения стоимости иностранной валюты. Самая высокая граница цена доллара достигла в начале осени – 38,60 гривны.К слову! По сравнению с декабрем 2022 курс валюты упал на 5,3%.