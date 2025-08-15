Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему хищения государственного газа. В Черкасской области дельцы незаконно качали топливо прямо из газотранспортной системы Украины (ГТС).

Сколько украли злоумышленники?

В течение пяти месяцев 2023 года (с февраля по июнь) злоумышленники украли государственного газа на сумму 251 миллион 174 тысячи гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Следователи установили, что организовал сделку бывший руководитель частной фирмы по газоснабжению, который во время совершения преступления был председателем правления этой компании.

Его предприятие еще до войны закупало газ у государственной компании, чтобы порывать собственные производственные расходы.

Однако государственный поставщик газа в начале 2023 года отказался продолжать сотрудничество с этой фирмой из-за ее долгов за приобретенное топливо.

Тогда дельцы, вместо того чтобы оплатить задолженность, незаконно подключиться к трубе государственной газотранспортной системы и продолжили качать газ.

Таким образом воры выкачали более 10,5 миллионов кубометров государственного газа. А полученные от продажи топлива прибыли распределили между собой.

Важно! Участники преступной схемы для покрытия газовых потребностей своей компании прикрывались вымышленными "исключительными обстоятельствами".

Что грозит за кражу?

По месту жительства организатора сделки следователи провели обыски. Обнаружили документацию, которая подтверждает кражу, и телефоны и компьютеры с доказательствами преступления.

Правоохранители сообщили бывшему руководителю частной газовой фирмы о подозрении.

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с целью получения выгоды для себя или других лиц, вопреки интересам государственной компании, что повлекло тяжкие последствия.

Сейчас расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственного газа.

Важно! Организатору преступной сделки за кражу газа грозит до 6 лет тюрьмы.