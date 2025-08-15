Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему розкрадання державного газу. На Черкащині ділки незаконно качали паливо прямо із газотранспортної системи України (ГТС).

Скільки вкрали зловмисники?

Протягом п'яти місяців 2023 року (з лютого по червень) зловмисники вкрали державного газу на суму 251 мільйон 174 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Слідчі встановили, що організував оборудку колишній керівник приватної фірми з газопостачання, який під час здійснення злочину був головою правління цієї компанії.

Його підприємство ще до війни закуповувало газ у державної компанії, щоб поривати власні виробничі витрати.

Однак державний постачальник газу на початку 2023 року відмовився продовжувати співпрацю з цією фірмою через її борги за придбане паливо.

Тоді ділки, замість того щоб сплатити заборгованість, незаконно під'єднатися до труби державної газотранспортної системи й продовжили качати газ.

У такий спосіб крадії викачали понад 10,5 мільйонів кубометрів державного газу. А отримані від продажу палива прибутки розподілили між собою.

Важливо! Учасники злочинної схеми для покриття газових потреб своєї компанії прикривалися вигаданими "винятковими обставинами".

Що загрожує за крадіжку?

За місцем проживання організатора оборудки слідчі провели обшуки. Виявили документацію, яка підтверджує крадіжку, та телефони й комп'ютери з доказами злочину.

Правоохоронці повідомили колишньому керівнику приватної газової фірми про підозру.

Його звинувачують у зловживанні повноваженнями з метою отримання вигоди для себе або інших осіб, всупереч інтересам державної компанії, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі розслідування триває, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до розкрадання державного газу.

Важливо! Організатору злочинної оборудки за крадіжку газу загрожує до 6 років тюрми.