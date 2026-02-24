Инструкция для пенсионеров: как сделать электронную подпись
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП) имеет такую же юридическую силу, что и обычная подпись.
- КЭП невозможно скопировать или подделать.
КЭП – это квалифицированная электронная подпись, которая имеет такую же юридическую силу, что и обычная. КЭП позволяет получить немало услуг и значительно упрощает жизнь.
Как сделать электронную подпись в Приват24?
Сделать ее можно в частности с помощью Приватбанка, о чем говорится на сайте банка.
Чтобы сделать КЭП, следует придерживаться такого алгоритма действий:
- Зайти в свой Приват24.
- Найти вкладку "Бизнес" и нажать "Электронная цифровая подпись для физического лица".
- Выбрать "Загрузить сертификат".
- В дальнейшем нужно проверить свои данные.
- Следующий шаг – придумать пароль к файлу.
- После этого на мобильный телефон поступит СМС или звонок от банка с кодом подтверждения.
- Последний шаг – на компьютер загрузится файл, который будет иметь окончание .jks. Это и есть электронный ключ, который будет действовать год (потом следует сделать новый).
Обратите внимание! Посторонние лица не смогут воспользоваться КЭП, скопировать или подделать его. Дело в том, что система имеет надежно защищенный вход.
Также квалифицированную электронную подпись невозможно потерять или забыть. Это невозможно, даже если человек потеряет или где-то случайно оставит телефон.
Без пароля доступа в приложение Приват24 и пароля SmartID никто не сможет использовать ваш КЭП,
– заверили в Приватбанке.
Использовать КЭП можно для:
- подписания петиций;
- оформления различных субсидий и льгот;
- пользования электронной медицинской карточкой;
- заходить на портал Пенсионного фонда (посмотреть размер пенсий, страхового стажа, заказать справку и т.д.);
- решение налоговых вопросов, в частности ведения бизнеса и тому подобное.
Обратите внимание! Получить КЭП можно также в чатботе Ощадбанка, в Министерстве внутренних дел и Государственной налоговой службе. Об этом сообщили в Дії.
Что еще следует знать пенсионерам?
Украинцы имеют важный дедлайн. Они должны оцифровать бумажные трудовые книжки. При других обстоятельствах могут возникать проблемы с зачислением стажа для назначения пенсии. Оцифровать документ нужно до 10 июня 2026 года.
Кроме того, пенсионеры на временно оккупированных территориях и за рубежом должны пройти физическую идентификацию. Если же они этого не сделают, то рискуют потерять свои денежные выплаты. Дедлайн – до 1 апреля текущего года.