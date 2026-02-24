Инструкция для пенсионеров: как сделать электронную подпись

КЭП – это квалифицированная электронная подпись, которая имеет такую же юридическую силу, что и обычная. КЭП позволяет получить немало услуг и значительно упрощает жизнь.

Как сделать электронную подпись в Приват24?

Сделать ее можно в частности с помощью Приватбанка, о чем говорится на сайте банка.

Чтобы сделать КЭП, следует придерживаться такого алгоритма действий:

Зайти в свой Приват24. Найти вкладку "Бизнес" и нажать "Электронная цифровая подпись для физического лица". Выбрать "Загрузить сертификат". В дальнейшем нужно проверить свои данные. Следующий шаг – придумать пароль к файлу. После этого на мобильный телефон поступит СМС или звонок от банка с кодом подтверждения. Последний шаг – на компьютер загрузится файл, который будет иметь окончание .jks. Это и есть электронный ключ, который будет действовать год (потом следует сделать новый).

Обратите внимание! Посторонние лица не смогут воспользоваться КЭП, скопировать или подделать его. Дело в том, что система имеет надежно защищенный вход.

Также квалифицированную электронную подпись невозможно потерять или забыть. Это невозможно, даже если человек потеряет или где-то случайно оставит телефон.

Без пароля доступа в приложение Приват24 и пароля SmartID никто не сможет использовать ваш КЭП,

– заверили в Приватбанке.

Использовать КЭП можно для:

подписания петиций;

оформления различных субсидий и льгот;

пользования электронной медицинской карточкой;

заходить на портал Пенсионного фонда (посмотреть размер пенсий, страхового стажа, заказать справку и т.д.);

решение налоговых вопросов, в частности ведения бизнеса и тому подобное.

Обратите внимание! Получить КЭП можно также в чатботе Ощадбанка, в Министерстве внутренних дел и Государственной налоговой службе. Об этом сообщили в Дії.

