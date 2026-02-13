Что известно о доставке карт от "Приватбанка"?

Дело в том, что "Приватбанк" продолжит бесплатно их доставлять в 2026 году, о чем говорится на сайте.

Член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко рассказал, что доставка карт клиентам банка как по Украине, так и за границу будет бесплатной в течение всего текущего года. В частности заказать новую карту или перевыпустить уже действующую сейчас очень просто:

оформить заявку в несколько кликов в приложении Приват24;

получить карту в отделении или почтомате Новой Почты по Украине;

или через Новую Почту или Укрпочту на любой адрес в более чем 60 стран мира.

В прошлом году клиенты "ПриватБанка" получили более 1,2 миллиона платежных карт банка. Чаще всего заказывали доставку карт жители Киева, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.

За рубежом карты банка получили почти 150 тысяч украинцев в 2025 году. Больше всего заказов по доставке карт "ПриватБанка" сделали в Польшу, Германии, Чехии, США, Великой Британии, Франции и Испании.

Напомним, от начала войны Приватбанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных,

– отметили в банке.

Обратите внимание! При необходимости перевыпуска, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 или заказать пластиковую карту с доставкой.

Какие есть еще новости о банке?

В период блэкаутов "Приватбанк" предоставил бизнесу возможность снятия наличных на кассе без комиссий – при оплате товаров бизнес картами. Об этом сообщили в банке.

Уже с 1 февраля в течение одного месяца владельцы бизнес-карт Visa и Mastercard могут снимать наличные без комиссий прямо на кассах торговых точек при оплате покупок.

Как это работает? Предприниматель оплачивает необходимые для бизнеса или ежедневные покупки бизнес-картой и сразу получает наличные.

Услуга доступна в более 200 тысяч торговых точках по всей Украине, включая крупные розничные сети и АЗК:

АТБ;

"Сильпо";

WOG и тому подобное.

Максимальная сумма одного снятия составляет до 6 тысяч гривен. Количество операций по снятию наличных вместе с покупкой – до трех раз в день.

Важно! Такой формат ориентирован на типичные потребности малого бизнеса: мелкие закупки, операционные расходы и быстрые расчеты.

Что еще следует знать клиентам "Приватбанка"?

Приватбанк ввел изменения в 2026 году – если физическое лицо-предприниматель осуществляет расчеты бизнес-картой на сумму от 15 тысяч гривен в месяц, то стоимость обслуживания счета составит 0 гривен. Это системное решение, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.

Также клиенты банка должны актуализировать свои данные. И это даже при условии, что они не изменились. Если клиент проигнорирует эти требования, то может потерять доступ к счету "Приватбанка".