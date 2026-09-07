Правительство готовит выплаты перед зимой: семьи получат по 19 400 гривен, но есть условие

Более 380 тысяч украинских семей смогут получить по 19 400 гривен единовременной помощи от государства. Эти средства можно будет потратить на перезимовку.

Кто получит выплаты

Выплаты предусмотрены для жителей прифронтовых регионов, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Помощь будет оказана в первую очередь людям, находящимся в наиболее уязвимом положении. В частности, речь идет о:

людей с инвалидностью;

одиноких пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц;

получателей жилищных субсидий;

многодетные и приемные семьи;

одиноких матерей;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

детские дома семейного типа;

патронатные семьи.

То есть поддержка рассчитана не на всех жителей прифронтовых территорий, а на определенные категории домохозяйств.

Откуда взяли деньги

На программу привлекли 7,4 миллиарда гривен от международных гуманитарных организаций. Часть финансирования предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест на гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Деньги должны помочь семьям без проблем пережить отопительный сезон.

Как получить выплату

Для получения помощи необходимо подать заявление до 30 октября. Сделать это можно несколькими способами:

через Пенсионный фонд Украины;

в ближайшем ЦПАУ;

а также через органы местного самоуправления.

Средства поступят на банковский счет или через Укрпочту.

При этом важно не путать эти выплаты с субсидией на приобретение твердого топлива. Напомним, что прием заявок на такую помощь начался с 1 июня. Ее предоставляют людям, которые фактически проживают в жилых домах с печным отоплением, используют твердое топливо для отопления и относятся к уязвимым категориям населения.