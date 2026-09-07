Кто получит выплаты

Выплаты предусмотрены для жителей прифронтовых регионов, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Помощь будет оказана в первую очередь людям, находящимся в наиболее уязвимом положении. В частности, речь идет о:

  • людей с инвалидностью;
  • одиноких пенсионеров;
  • внутренне перемещенных лиц;
  • получателей жилищных субсидий;
  • многодетные и приемные семьи;
  • одиноких матерей;
  • семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
  • детские дома семейного типа;
  • патронатные семьи.

То есть поддержка рассчитана не на всех жителей прифронтовых территорий, а на определенные категории домохозяйств.

Откуда взяли деньги

На программу привлекли 7,4 миллиарда гривен от международных гуманитарных организаций. Часть финансирования предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест на гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Деньги должны помочь семьям без проблем пережить отопительный сезон.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Как получить выплату

Для получения помощи необходимо подать заявление до 30 октября. Сделать это можно несколькими способами:

  • через Пенсионный фонд Украины;
  • в ближайшем ЦПАУ;
  • а также через органы местного самоуправления.

Средства поступят на банковский счет или через Укрпочту.

При этом важно не путать эти выплаты с субсидией на приобретение твердого топлива. Напомним, что прием заявок на такую помощь начался с 1 июня. Ее предоставляют людям, которые фактически проживают в жилых домах с печным отоплением, используют твердое топливо для отопления и относятся к уязвимым категориям населения.