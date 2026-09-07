Кто получит выплаты

Выплаты предусмотрены для жителей прифронтовых регионов, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Помощь будет оказана в первую очередь людям, находящимся в наиболее уязвимом положении. В частности, речь идет о:

людей с инвалидностью;

одиноких пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц;

получателей жилищных субсидий;

многодетные и приемные семьи;

одиноких матерей;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

детские дома семейного типа;

патронатные семьи.

То есть поддержка рассчитана не на всех жителей прифронтовых территорий, а на определенные категории домохозяйств.

Откуда взяли деньги

На программу привлекли 7,4 миллиарда гривен от международных гуманитарных организаций. Часть финансирования предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест на гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Деньги должны помочь семьям без проблем пережить отопительный сезон.

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Как получить выплату

Для получения помощи необходимо подать заявление до 30 октября. Сделать это можно несколькими способами:

через Пенсионный фонд Украины;

в ближайшем ЦПАУ;

а также через органы местного самоуправления.

Средства поступят на банковский счет или через Укрпочту.

При этом важно не путать эти выплаты с субсидией на приобретение твердого топлива. Напомним, что прием заявок на такую помощь начался с 1 июня. Ее предоставляют людям, которые фактически проживают в жилых домах с печным отоплением, используют твердое топливо для отопления и относятся к уязвимым категориям населения.