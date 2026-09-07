Хто отримає виплати

Виплати передбачені для жителів прифронтових регіонів, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Допомогу нададуть насамперед людям, які перебувають у найбільш вразливому становищі. Зокрема, йдеться про:

людей з інвалідністю;

одиноких пенсіонерів;

внутрішньо переміщених осіб;

отримувачів житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім'ї;

одиноких матерів;

родини, де виховуються діти з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу;

патронатні родини.

Тобто підтримка розрахована не на всіх мешканців прифронтових територій, а на визначені категорії домогосподарств.

Звідки взяли гроші

На програму залучили 7,4 мільярда гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частину фінансування надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест на гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Гроші мають допомогти родинам стабільно пройти опалювальний сезон.

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Як отримати виплату

Для отримання допомоги необхідно подати заяву до 30 жовтня. Зробити це можна у кілька способів:

через Пенсійний фонд України;

у найближчому ЦНАПі;

та через органи місцевого самоврядування.

Кошти надійдуть на банківський рахунок або через Укрпошту.

Водночас важливо не плутати ці виплати з субсидією на придбання твердого палива. Нагадаємо, що прийом заявок на таку допомогу стартував з 1 червня. Її надають людям, які фактично проживають у житлових будинках, де є пічне опалення, використовують тверде паливо для опалення та належать до вразливих категорій населення.