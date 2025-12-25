Самый успешный проект: хит от Netflix обогатил экономику США на 1,4 миллиарда

Сериал "Очень странные дела" от американского стримингового сервиса Netflix не только стал чрезвычайно успешным по просмотрам. Влияние проекта на экономику США оказалось не менее грандиозным.

Какой вклад сериала в экономику?

С 2016 года сериал добавил 1,4 миллиарда долларов в ВВП Соединенных Штатов, передает 24 Канал со ссылкой на Variety.

За это время "Очень странные дела" создали в США более 8 тысяч рабочих мест.

Наибольшее влияние проекта на экономику зафиксировали в штате Джорджия, где проходило большинство съемок:

В ВВП штата сериал принес 650 миллионов долларов;

На его производство привлекли 2 тысячи поставщиков.

Калифорния заняла второе место – штат получил 500 миллионов в течение съемок сериала.

Ко всему "Очень странные дела" породили целую экосистему, которая тоже работает на экономику:

Продажи книг, комиксов и другой продукции по мотивам сериала только в США превысили более 3,1 миллиона экземпляров.

А живое мероприятие Stranger Things: The Experience от 2022 года продало уже 850 тысяч билетов в разных городах по всему миру: в Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе и тому подобное.

Заметьте! "Очень странные дела" настолько популярны, что Netflix пошел на беспрецедентный шаг и покажет финала сериала в кинотеатрах США и Канады в новогоднюю ночь.

Насколько популярен сериал "Очень странные дела"?

Netflix подсчитал, что сейчас общее количество просмотров всех сезонов "Очень странных дел" превысило 1,2 миллиарда. более того, все они также занимают первые места в рейтинге самых популярных сериалов платформы.

"Очень странные дела" стали самым успешным сериалом в истории Netflix – даже популярные "Венздей" и "Игра в кальмара" имеют более высокие показатели только по отдельным сезонам,

– отмечает издание.

Четвертый сезон сериала, который вышел еще в 2022 году, до сих пор занимает второе место в списке самых популярных англоязычных сериалов платформы

А первая часть пятого сезона "Очень странных дел" собрала 102,6 миллионов просмотров всего за 25 дней после выхода.

Стоит знать! 5 сезон "Очень странных дел" выйдет в трех частях. 27 ноября на Netflix вышли первые четыре эпизода 5 сезона. Премьера следующих трех состоится 26 декабря, а последний эпизод зрители увидят 1 января.

Какие сейчас планы у Netflix?