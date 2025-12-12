"Обеспечат устойчивость во время войны": Украина получит еще более 2 миллиардов от ЕС

Украина вскоре получит выплату в размере 2,3 миллиарда евро от Евросоюза. Совет ЕС одобрил финансовую помощь Киеву в рамках программы Ukraine Facility.

Какой транш получит Украина?

Это уже будет шестой транш в рамках действующего Механизма поддержки ЕС для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Средства направлены прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины. Также они должны поддержать функционирование государственного управления.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, новый транш ЕС особенно важен для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабной войны России.

Благодарны европейским партнерам за системную поддержку и продолжение программы. Правительство Украины работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода,

– подчеркнула премьер-министр.

Как удалось получить транш?

Получить новый транш в рамках программы Ukraine Facility удалось благодаря выполнению 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины. Также Киев реализовал ряд системных реформ, в частности:

в управлении государственными финансами;

зеленом переходе и охране окружающей среды;

а также в оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

Стоит знать! Сейчас Украина уже успешно выполнила 63 из 68 шагов, которые необходимы для получения поддержки в рамках программы Ukraine Facility.

Когда был предыдущий транш?

Предыдущий транш в рамках Ukraine Facility Украина получила в начале ноября. Тогда Совет ЕС принял решение о выделении более 1,8 миллиарда евро финансирования.

Такое быстрое согласование новых выплат говорит о быстром внедрении реформ, необходимых для выполнения условий программы.

Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также одного невыполненного пункта из четвертого транша,

– отметили в Совете ЕС.

Важно! В то же время пятый транш мог бы быть больше и составлять почти 2 миллиарда евро. Но, по данным СМИ, Украину тогда "оштрафовали" за невыполнение 2 реформ.

Что известно о программе Ukraine Facility?