Какой транш получит Украина?
Это уже будет шестой транш в рамках действующего Механизма поддержки ЕС для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Смотрите также ЕС предоставит Украине 6 миллиардов евро уже сегодня: куда направят средства
Средства направлены прежде всего на укрепление макрофинансовой стабильности Украины. Также они должны поддержать функционирование государственного управления.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, новый транш ЕС особенно важен для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабной войны России.
Благодарны европейским партнерам за системную поддержку и продолжение программы. Правительство Украины работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода,
– подчеркнула премьер-министр.
Как удалось получить транш?
Получить новый транш в рамках программы Ukraine Facility удалось благодаря выполнению 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины. Также Киев реализовал ряд системных реформ, в частности:
- в управлении государственными финансами;
- зеленом переходе и охране окружающей среды;
- а также в оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.
Стоит знать! Сейчас Украина уже успешно выполнила 63 из 68 шагов, которые необходимы для получения поддержки в рамках программы Ukraine Facility.
Когда был предыдущий транш?
Предыдущий транш в рамках Ukraine Facility Украина получила в начале ноября. Тогда Совет ЕС принял решение о выделении более 1,8 миллиарда евро финансирования.
Такое быстрое согласование новых выплат говорит о быстром внедрении реформ, необходимых для выполнения условий программы.
Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятого транша, а также одного невыполненного пункта из четвертого транша,
– отметили в Совете ЕС.
Важно! В то же время пятый транш мог бы быть больше и составлять почти 2 миллиарда евро. Но, по данным СМИ, Украину тогда "оштрафовали" за невыполнение 2 реформ.
Что известно о программе Ukraine Facility?
1 февраля 2024 года лидеры 27 стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили масштабный четырехлетний пакет поддержки Украины на сумму 50 миллиардов евро. Это решение стало одним из ключевых сигналов долгосрочной солидарности с Украиной.
Выплаты в рамках программы Ukraine Facility непосредственно привязаны к Плану для Украины (Ukraine Plan) – документа, определяющего приоритеты восстановления, модернизации и структурных реформ. В этом плане также заложена дорожная карта, которая должна приблизить Украину к членству в ЕС в ближайшие годы.
Сам механизм поддержки предусматривает выделение до 50 миллиардов евро в форме грантов и льготных займов. Из этой суммы примерно 32 миллиарда евро запланировано направить на финансирование реформ и инвестиций, указанных в Плане для Украины.