"Забезпечать стійкість під час війни": Україна отримає ще понад 2 мільярди від ЄС

Україна невдовзі отримає виплату у розмірі 2,3 мільярда євро від Євросоюзу. Рада ЄС схвалила фінансову допомогу Києву у межах програми Ukraine Facility.

Який транш отримає Україна?

Це вже буде шостий транш у рамках чинного Механізму підтримки ЄС для України, передає 24 Канал з посиланням на сайт Ради ЄС.

Кошти спрямовані насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України. Також вони повинні підтримати функціонування державного управління.

За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, новий транш ЄС особливо важливий для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабної війни Росії.

Вдячні європейським партнерам за системну підтримку і продовження програми. Уряд України працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду,

– наголосила прем'єрка.

Як вдалося отримати транш?

Отримати новий транш у рамках програми Ukraine Facility вдалося завдяки виконанню 8 з 10 індикаторів, передбачених Планом України. Також Київ реалізував низку системних реформ, зокрема:

в управлінні державними фінансами;

зеленому переході та охороні довкілля;

а також в оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.

Варто знати! Наразі Україна вже успішно виконала 63 з 68 кроків, які необхідні для отримання підтримки у рамках програми Ukraine Facility.

Коли був попередній транш?

Попередній транш у межах Ukraine Facility Україна отримала на початку листопада. Тоді Рада ЄС ухвалила рішення про виділення понад 1,8 мільярда євро фінансування.

Таке швидке погодження нових виплат говорить про швидке впровадження реформ, необхідних для виконання умов програми.

Ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для п’ятого траншу, а також одного невиконаного пункту з четвертого траншу,

– зазначили в Раді ЄС.

Важливо! Водночас п'ятий транш міг би бути більшим і складати майже 2 мільярди євро. Але, за даними ЗМІ, Україну тоді "оштрафували" за невиконання 2 реформ.

Що відомо про програму Ukraine Facility?