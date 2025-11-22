Штрафы за газовые счетчики гарантированы: украинцев предупредили о рисках

В Украине контролируют исправность счетчиков, в том числе газовых. Если же потребитель откажется от проверки или создаст препятствия, это может обернуться финансовыми санкциями.

Кого оштрафуют при проверке газового счетчика?

Прежде всего штрафы грозят потребителям, которые препятствуют проведению обязательной поверки газовых счетчиков или вмешиваются в их работу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Ровногаз".

Интересно Жители сел имеют неожиданные льготы: что для них подготовило государство

Закон прямо обязывает обеспечить доступ к прибору, поэтому любой недопуск, блокировки или попытки что-то "скрутить", могут обернуться серьезными финансовыми санкциями.

В частности, нарушениями считаются:

недопуск или препятствование поверке счетчика;

самовольное подключение или восстановление газоснабжения;

вмешательство в работу прибора, подключение техники "мимо" счетчика;

повреждение пломб или установка магнитов;

отказ допустить к осмотру и снятию показаний.

Важно! Если же пломба или сам счетчик повреждены случайно, то нужно сразу сообщить оператору ГРМ и написать заявление. В таком случае штрафов не применяют.

Как часто осуществляется поверка счетчика?

В Минэкономики также напомнили, что газовые счетчики подлежат обязательной периодической поверке, которую проводят работники облгаза.

Важно! Проверка осуществляется независимо от того, кому принадлежит прибор: потребителю или газораспределительной компании.

Периодичность поверки зависит от класса счетчика: для класса 1.0 проверка проводится раз в 2 года, а для класса 1.5 уже раз в 8 лет

Что нужно еще знать о поверке счетчика?