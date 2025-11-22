Штрафи за газові лічильники гарантовані: українців попередили про ризики

В Україні контролюють справність лічильників, у тому числі газових. Якщо ж споживач відмовиться від перевірки або створить перешкоди, це може обернутися фінансовими санкціями.

Кого оштрафують при перевірці газового лічильника?

Перш за все штрафи загрожують споживачам, які перешкоджають проведенню обов’язкової повірки газових лічильників або втручаються в їхню роботу, пише 24 Канал із посиланням на "Рівнегаз".

Закон прямо зобов’язує забезпечити доступ до приладу, тож будь-який недопуск, блокування чи спроби щось "скрутити", можуть обернутися серйозними фінансовими санкціями.

Зокрема, порушеннями вважаються:

недопуск або перешкоджання повірці лічильника;

самовільне підключення чи відновлення газопостачання;

втручання в роботу приладу, підключення техніки «повз» лічильник;

пошкодження пломб або встановлення магнітів;

відмова допустити до огляду й зняття показників.

Важливо! Якщо ж пломба або сам лічильник пошкоджені випадково, то потрібно одразу повідомити оператору ГРМ та написати заяву. У такому разі штрафів не застосовують.

Як часто здійснюється повірка лічильника?

У Мінекономіки також нагадали, що газові лічильники підлягають обов’язковій періодичній повірці, яку проводять працівники облгазу.

Важливо! Перевірка здійснюється незалежно від того, кому належить прилад: споживачу чи газорозподільній компанії.

Періодичність повірки залежить від класу лічильника: для класу 1.0 перевірка проводиться раз на 2 роки, а для класу 1.5 вже раз на 8 років

Що треба ще знати про повірку лічильника?