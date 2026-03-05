Штрафы до 17 тысяч: владельцев электросчетчиков могут строго наказать

Потребители в Украине ответственны за электрический счетчик, установленный в квартире или частном доме. Поэтому нарушение правил его использования может обойтись в круглую сумму.

За какое нарушение предусмотрены штрафы?

Пользоваться электрическим счетчиком разрешается только при наличии на нем специальной пломбы. Если она повреждена, потребитель рискует получить штраф, предупреждают в облэнерго.

Штрафные санкции применяются в двух случаях:

если пломбу повредили намеренно или случайно, но не уведомили компанию, поставляющую электроэнергию;

если инспектор во время проверки обнаружит сорванную пломбу.

В таком случае специальная комиссия насчитает объем энергии, которую человек якобы потребил без учета. Кроме того, придется оплатить административный штраф:

для физических лиц – от 1 700 до 3 400 гривен;

для предпринимателей – от 8 500 до 17 тысяч гривен.

В то же время штраф не начисляют, если счетчик установлен на лестничной клетке многоэтажки. В таком случае за сохранность оборудования отвечает компания, обслуживающая дом (ОСМД или ЖЭК). Потребитель оплачивает только стоимость повторного пломбирования счетчика.

Заметьте! Если поставщик электроэнергии докажет, что пломбу сорвали намеренно для "отматывания" показателей, такое действие квалифицируют как кражу электроэнергии. Тогда наказание может быть еще более серьезным.

Когда можно распломбировать счетчик?

Впрочем, существуют случаи, когда пломбу со счетчика электроэнергии необходимо снять. Однако самостоятельно делать это строго запрещено – такие работы имеет право выполнять только специалист оператора системы, пишет ДТЭК Одесские электросети.

Распломбирование необходимо в трех случаях, когда проводится:

ремонт или замена электропроводки, что требует переподключения прибора;

замена автоматического выключателя ("автомата"), установленного перед счетчиком;

перенос счетчика в другое место согласно проектной документации.

После завершения работ энергокомпания повторно опломбирует прибор и подтверждает его исправность.

Обратите внимание! Пломба гарантирует корректный учет электроэнергии и безопасное обслуживание счетчика.

Как сэкономить на счетчике?