Использование воды может обернуться штрафами: для украинцев готовят новые санкции

Кабмин поддержал усиление ответственности за нарушение правил пользования водными ресурсами. В случае принятия законопроекта новые штрафы могут коснуться как граждан, так и бизнеса.

За что будут штрафовать украинцев?

Кабинет Министров поддержал законопроект, который предусматривает значительное повышение штрафов за нарушение правил пользования водными ресурсами. И это не только о незаконном заборе воды, так и о загрязнении водоемов или нарушении режима водоохранных зон, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Фактически правительство признает, что нынешняя система наказаний почти не работает, ведь старые штрафы давно потеряли сдерживающий эффект. Под новые санкции могут попасть:

нелегальные скважины;

самовольный забор воды без разрешений;

незаконное использование рек и других водоемов;

сброс загрязняющих веществ;

повреждение русел во время строительства или эксплуатации объектов.

Обратите внимание! Новые правила будут касаться не только бизнеса, но и обычных граждан.

Почему правительство решило пересмотреть штрафы именно сейчас?

Сегодня отдельные штрафы за нарушение водного законодательства составляют лишь 85 – 136 гривен. На практике это создает ситуацию, когда нарушителям дешевле заплатить штраф, чем оформлять разрешения или соблюдать экологические требования.

Именно поэтому правительство предлагает увеличить санкции до 3 400 – 5 100 гривен. Для предприятий и должностных лиц наказание может быть еще выше.

Обратите внимание! В Кабмине объясняют, что главная цель изменений – это заставить пользователей водных ресурсов работать легально и уменьшить уровень загрязнения водоемов.

Почему внимание к скважинам будет только усиливаться?

Отдельный акцент в законопроекте фактически делается на нелегальном водопользовании. В Украине годами существует проблема скважин, которые работают без необходимых документов или учета.

Важно! Правила охраны подземных вод регулируются Законом Украины "Об утверждении Правил охраны подземных вод".

Эксперты объясняют, что массовое бесконтрольное использование подземных вод может влиять не только на экологию, но и на стабильность систем водоснабжения в регионах. Поэтому власть пытается сделать нелегальное пользование водой финансово невыгодным.

Что это означает для населения и бизнеса?

Для обычных граждан новые правила будут означать более жесткий контроль за использованием водных ресурсов и соблюдением экологических норм. Для бизнеса же риски значительно выше, ведь проверки могут задеть:

производства;

аграрный сектор;

строительные компании;

предприятия с собственными скважинами.

Фактически правительство пытается построить систему, где вода рассматривается не как бесплатный ресурс, а как стратегический актив, использование которого требует четких правил и контроля.

