Не пойдет общим путем: Швейцария не будет передавать доходы от активов России для Украины

В Швейцарии сообщили, что она не будет изымать для Украины доходы от российских активов, которые находятся в ее банках. Страна отказалась идти по общему пути с ЕС.

Швейцария не передаст Украине деньги

В недавнем заявлении Европейский Союз сообщил о планах предоставить Украине 1,5 миллиарда евро помощи. Эта финансовая помощь является первой выплатой из средств, полученных от замороженных российских активов.

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Государственный секретариат Швейцарии объявил, что страна не присоединится к позиции ЕС относительно получения средств от российского центрального банка. Ссылаясь на швейцарское законодательство и международные обязательства, ведомство подчеркнуло, что Швейцария не может принять какие-либо исключительные доходы, связанные с этими средствами.

Это решение является специфическим для Швейцарии и не согласуется с подходом ЕС.

В апреле 2024 года активы Центрального банка России, замороженные в Швейцарии, достигли общей стоимости более 7 миллиардов швейцарских франков (примерно 7,08 миллиарда евро). Важно отметить, что эта цифра не учитывает замороженные средства, связанные с лицами или компаниями, связанными с Россией.

Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 миллиарда евро из замороженных российских активов. Средства предназначены для поддержки усилий по обороне и восстановлению страны.