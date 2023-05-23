В Украине хотят запретить продажу сигарет в Duty Free

В Украине намерены ограничить продажу сигарет в Duty Free. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Что стало причиной

Как объяснил нардеп Ярослав Железняк, в феврале 2023 года общий объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине составил 20,2%. Речь идет о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах. Из них 10,8% – это нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free.

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Потери за год – 22 миллиарда гривен. Это 279 танков, 560 БТР или 136 байракторов,

– отметил он.

Что прописано в законопроекте

Создание законопроекта об ограничении продажи сигарет в Duty Free, отметил Железняк, стало ответом на "рекордное обращение нелегальных табачных изделий". Документом, в частности, предлагается :

запретить на время военного положения размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) производимых в Украине табачных изделий;

запретить на время военного положения продажи магазинами беспошлинной торговли более 2 пачек на один чек;

провести инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для размещения в Duty Free.

Что предшествовало

Ранее же Железняк рассказал, что на некоторых пунктах пропуска каждый человек покупал по 30–35 пачек сигарет за раз, что свидетельствует о махинациях. Ведь на других пунктах этот показатель составлял 5–7 пачек.

Очень странная тенденция. При том, что в ЕС можно провести всего 2 пачки. Ну и количество производимых сигарет duty-free и проданных тоже отличается на сотни тысяч, если не миллионы, пачек,

– подчеркнул народный депутат.

Статистика с Duty Free / Инфографика Ярослав Железняк