Кремль снова раскручивает "Силу Сибири-2": почему Китай не спешит спасать экономику России

Тема "Силы Сибири-2" остается одной из ключевых на переговорах Москвы с Пекином, однако визит Владимира Путина в Китай в 2026 году снова не принес желаемого результата. Хотя "Сила Сибири-1" уже поставляет более 38 миллиардов кубометров газа, России критически нужен новый маршрут, чтобы пристроить ресурсы Ямала после потери европейского рынка.

В то же время Китай не спешит подписывать контракт, выдвигая определенные требования. Дело в том, что страна не хочет зависеть от одного поставщика, а потому требует газ по внутрироссийским ценам и отказывается финансировать строительство. А для России вопрос "Силы Сибири-2" – это прежде всего попытка компенсировать остановку "Северных потоков".

24 Канал узнал, почему Китай не спешит подписывать соглашение, как на газовые переговоры влияет обострение на Ближнем Востоке и насколько важным проект газопровода является для экономики России.

Почему Россия снова заговорила о запуске "Силы Сибири-2"?

Как известно, Россия и Китай в очередной раз не договорились о сроках запуска "Силы Сибири-2" этой весной. Россияне осторожно комментируют эту ситуацию, в частности по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, четких сроков реализации этого проекта якобы еще нет, но в то же время он добавляет, что "удалось достичь достаточно больших договоренностей".

В общем основные параметры понимания по "Силе Сибири-2" есть. И по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договориться, но в целом такое понимание уже есть,

– заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по итогам переговоров делегаций России и КНР в Пекине.

Дело в том, что Россия рассчитывает с помощью проекта "Сила Сибири-2" частично компенсировать доходы и объемы экспорта газа после остановки поставок по "Северным потокам" в Европу.

Еще в 2025 году российский Интерфакс подсчитал, что с учетом строительства нового газопровода "Сила Сибири-2" и увеличения поставок по дальневосточному маршруту, поставки российского газа в Китай в перспективе могут вырасти на 58 кубометров в год.

Напоминаем, что в прошлом году "Сила Сибири-1" наконец вышла на проектную мощность 38 миллиардов кубометров, и даже превысила ее. В сентябре 2025 года, во время визита Владимира Путина в КНР достигнута договоренность нарастить уровень прокачки газа по трубопроводу до 44 миллиардов кубометров в год.

Руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Игорь Стукаленко в разговоре с 24 Каналом заявил, что тема "Силы Сибири-2" на слуху снова из-за событий на Ближнем Востоке, в результате чего вся логистика в регионе перекрыта.

Игорь Стукаленко Руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Для Китая это тоже важно, поскольку через эти маршруты они получали примерно 20 миллиардов кубических метров газа, это около 17 – 18 миллионов тонн LNG. Это довольно значительные объемы.

Соответственно удары по катарскому заводу со стороны Ирана безусловно влияют на поставки газа. И хотя это не слишком большая доля в общем балансе, впрочем партнеры из России это понимают, и это один из факторов активизации переговорного процесса по "Силе Сибири-2".

Что известно о проекте "Сила Сибири-2"?

Еще в 2006 году между Китаем и Россией был подписан Меморандум о поставках природного газа. Это было подписано председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и генеральным директором компании CNPC Чэнь Гэн.

Тогда предлагалось построить газопровод для экспорта природного газа из российской Западной Сибири под названием газопровод "Алтай".

Однако впоследствии разработка проекта была прекращена из-за разногласий по поводу цен на природный газ и конкуренции со стороны других источников газа на китайском рынке.

Кроме того, территория Алтая, через которую должен был прокладываться газопровод, покрыта горами, а потому начинать строительство там довольно трудно.

Впрочем на этом история не закончилась. Через 7 лет после этого, в 2013 году, "Газпром" и CNPC договаривается о строительстве уже другого газопровода, который назвали "Сила Сибири-2".

Его протяженность должна составлять около 6 700 километров, из которых 2 700 километров – пройти по территории России, а 2 500 километров – по территории Монголии. При этом запланированная мощность прокачки – 50 миллиардов кубометров газа в год.



Проект газопровода "Сила Сибири – 2" / Инфографика Global Energy Monito

По словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, который поделился своими мыслями с 24 Каналом, проект, который проходит с Ямала через Сибирь, а затем через Монголию в Китай, является довольно протяженным.

Владимира Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Китай уже годы на него не соглашается, поскольку для них этот проект не имеет никакого смысла.

Почему Китай не соглашается на строительство нового газопровода?

Пекин уже несколько раз откладывал решение о подписании контракта. Он так и не был подписан в 2024 и 2025 годах.

Дело в том, что Китай не хочет повторить ошибок Европейского Союза, который чрезмерно полагался на российский газ. Сейчас страна максимально широко диверсифицирует поставки газа.

Как еще раньше рассказывал в комментарии 24 Каналу директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович, цель России в проекте "Силы Сибири-2" заключается в том, чтобы установить расценки на уровне проекта "Сила Сибири-1", но Китай хочет, чтобы россияне поставляли газ по внутрироссийским ценам, которые ниже мировых вдвое.

К тому же сейчас у "Газпрома" нет средств на строительство газопровода, а Китай не хочет платить за него. Поэтому единственной движущей силой стал меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", который подписали в сентябре 2025 года. Впрочем, к нему стоит относиться более скептически, чем серьезно.

Как добавляет Игорь Стукаленко, Китай несмотря на все имеет значительный газовый баланс. Его собственная добыча составляет примерно 250 миллиардов кубометров, а остальные – импорт, который в разные годы составляет 170 – 180 миллиардов.

Ключевой момент в том, что Китай сознательно избегает привязки к одному поставщику и формирует максимально диверсифицированный импортный портфель.

Поэтому есть поставки не только из России, но и из Центральной Азии: Туркменистана (до 40 миллиардов кубических метров в год), Казахстана и Узбекистана (вместе где-то до 10 миллиардов кубических в год).

Кроме того, большие объемы LNG, где основной поставщик – Катар. А также поставки из Малайзии, Индонезии и Австралии.

Зато доля России в импорте Китая составляет примерно от 48 до 50 миллиардов кубических метров газа. В то же время "Сила Сибири-2" в предложенном виде предусматривает еще около 55 миллиардов кубометров. Что уже потенциально означает привязку к одному крупному источнику поставок.

Отдельно стоит учитывать, что в противовес трубопроводному газу, LNG является глобальным товаром, который можно покупать с разных рынков, как и нефть, и это дает дополнительную преимущество с точки зрения безопасности.

Еще один фактор – цена. Китайская сторона традиционно настаивает на более низких ценах или максимально выгодных условиях поставки.

Дело в том, что внутренняя цена на газ в России довольно незначительна. Для ориентирования, для энергетики газ в России является самым дешевым – это где-то 120 – 125 долларов за тысячу кубометров газа,

– говорит Стукаленко.

И поскольку стоимость газа составляет 60 – 70% в структуре цены на электроэнергию, доступ к дешевому ресурсу является ключевым конкурентным преимуществом российской промышленности над европейской.

Именно поэтому Китай настаивает на максимально низких ценах в переговорах с Россией, потому что получение дешевого энергоресурса позволит экономике страны получить немалые преимущества.

Об этом говорит и Омельченко, который добавляет, что Китай и не отговаривает Россию от строительства, но сам не желает финансировать этот проект.

Проект стоит немало денег. А поэтому при такой схеме, которую предлагает Китай, он никогда не окупится России,

– добавляет господин Владимир.

Насколько новый газопровод важен для экономики России?

Как сообщалось, Россия в январе – июле 2025 года экспортировала в КНР трубопроводный газ на сумму 5,69 миллиарда долларов. Это на 21,3% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

А данные мая свидетельствуют о том, что Россия закрывает около 28% газового импорта Китая.

Интересно! "Газпром" и CNPC вели переговоры по увеличению поставок по трубопроводу "Сила Сибири-1" на 6 миллиардов кубометров в год с 2031 года. Такие новые поставки могут принести компании дополнительные 1,5 миллиарда долларов в год, исходя из цены на газ в 250 долларов за 1 000 кубических метров.

Из-за такой привязанности к Китаю, говорит Стукаленко, проект "Сила Сибири-2" для России является важным на фоне значительного уменьшения объемов экспорта в Европу. Ведь где-то до 150 миллиардов кубических метров газа, которые добывались на Ямальском полуострове, оказались без привлечения.

Стоит вспомнить, что "Газпром" вложил огромные средства в "Северные потоки". И сейчас встает вопрос их экономической компенсации через новые экспортные маршруты,

– отмечает эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Владимир Омельченко также рассказал, что причина, почему россияне снова заговорили о запуске "Силы Сибири-2", заключается в сложном финансовом состоянии "Газпрома".

Компания потеряла возможность сама себя финансировать, поскольку потеряла рынок Европейского Союза. Сейчас газ поставляется только в Венгрию и Словакию через Турецкий поток. А после того, как Украина прекратила транзит российского газа в 2025 году, ситуация еще больше ухудшилась в "Газпроме",

– говорит Омельченко.

Поэтому Россия ищет другие рынки сбыта, ведь если на рынке нефти еще можно диверсифицировать поставки этого ресурса благодаря танкерам, то с трубопроводным газом ситуация совсем другая.

Как пояснил Омельченко, пока неизвестно, какие убытки "Газпрома" есть по состоянию на сейчас, ведь это секретная информация. Однако вполне логично, что это измеряется в сотнях миллиардов рублей.

Компания длительное время находится в предбанкротном состоянии, удерживаясь на плаву только благодаря прямым государственным дотациям. Однако способность бюджета России в дальнейшем финансировать эти убытки исчерпывается: украинская разведка сообщила о превышении дефицита России на 2026 год, который уже достиг 78,4 миллиарда долларов за первые 4 месяца этого года.