Чуть ли не два десятка лет Россия уговаривает Китай построить совместно новый газопровод "Сила Сибири-2". Недавно стало известно, что российский "Газпром" вместе с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) даже подписали меморандум о строительстве этого маршрута.

Впрочем, эксперты скептически относятся к этому документу, ведь подписание обеими сторонами еще ничего не дает. Да и известно, что Китай никогда не был против строительства "Силы Сибири-2", но при этом не давал России гарантий, в частности касающихся средств на строительство проекта.

Кроме того, до сих пор существует спор между Китаем и Россией по цене на газ, ведь КНР требует поставок по внутрироссийским ценам. Что интересно, для России новый маршрут является важным, ведь таким образом власти страны хотят компенсировать потерю европейского рынка.

24 Канал узнал, действительно ли подписание документа по строительству трубопровода "Сила Сибири-2" считается соглашением между Китаем и Россией, кто на самом деле выиграет от этого проекта и почему новый маршрут может так и остаться на бумаге.

Действительно ли подписание между Россией и Китаем по строительству "Силы Сибири-2" является соглашением?

Роман Ницович, директор по исследованиям DiXi Group, в комментарии 24 Канала рассказал, что на данный момент по ситуации со строительством "Силы Сибири-2" есть только заявление главы "Газпрома" о том, что они заключили юридически обязывающий меморандум.

В то же время ни одного сообщения на сайте Китайской национальной нефтегазовой корпорации об этом нет. По словам Ницовича, если бы это был документ серьезного уровня, то очевидно, что китайская сторона о нем официально бы сообщила.

Кроме того, меморандум не является юридически обязывающим документом, поэтому на сегодня не понятно, что имеется в виду под обязательствами, о которых было сообщено.

Роман Ницович Директор по исследованиям DiXi Group То есть договариваться, работать дальше и т.д. – в таких формулировках это не совсем те обязательства, такие как, например, объемы поставок, цена поставок или срок реализации самого проекта и условий финансирования. Сейчас важнейших вещей мы так и не услышали. А если бы они были, то, возможно, хотя бы часть из них была озвучена.

О поспешных успехах России говорит 24 Каналу и эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар. Он добавляет, что сейчас история с подписанием повторяется с соглашением по "Силе Сибири-1", где годами не подписывалось соглашение.

Кроме того, немало факторов свидетельствуют, что строительство "Силы Сибири-2" может остаться на бумаге.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" "Сила Сибири-2" имеет принципиальное отличие от "Сила Сибири-1", поскольку маршрут должен связать трубопроводом те месторождения в арктической зоне России полуострова Ямал, откуда газ шел в Европу. Зато газ, который поставляется с "Силы Сибири-1", идет из восточных месторождений. Для России принципиально соединить месторождения, которые работали на Европу, с азиатским рынком.

Кроме того, строительство такого маршрута будет иметь совсем другие расстояния и инвестиции. Речь идет о цифре в более 20 миллиардов долларов, хотя это еще далеко не факт, что в такую сумму обойдется. А как известно на сегодня денег у "Газпрома" нет.

Важнейшим пунктом, где у обеих сторон не совпадают интересы, – это цена.

Как рассказывает Роман Ницович, Китай хочет зафиксировать ее на уровне внутрироссийской стоимости, которая составляет около 120 – 130 долларов за 1 000 кубометров газа.

Зато Россия стремится зафиксировать цену на основе условий, существующих сейчас для "Силы Сибири-1". Речь идет о цене вдвое дороже той, которую хочет Китай.

Также не понятно, каким образом будет профинансирован проект.

Если выбрать тот маршрут, который обсуждается через Монголию, то в нем есть российская часть, монгольская часть и китайская часть. И вот вопрос: кто и на каких условиях будет финансировать строительство?

Сейчас сложно поверить в то, что этот проект может быть реализован и запущен до 2030 года, хоть в этом почему-то пытаются убедить всех российских граждан. Однако понимаем, что Китай и Россия должны были хотя бы что-то подписать, чтобы показать экономическое сближение,

– говорит Ницович.

Несмотря на это, потеря Россией европейского рынка вряд ли таким образом сможет компенсировать средства. На сегодня уже потеряно более 100 миллиардов кубометров в год, а проект "Сила Сибири-2" рассчитан лишь на 50 миллиардов кубометров.

Напоминаем! Точно известно, что стороны договорились о расширении поставок по маршруту "Сила Сибири-1" с 38 миллиардов до 44 миллиардов кубометров газа в год. Это связано с тем, что в прошлом году китайская сторона завершила строительство газовой инфраструктуры на своей территории, которая позволяет использовать полную систему маршрута с потенциальным его расширением.

Что известно о мощностях газопровода "Сила Сибири-2"?

Если строительство "Силу Сибири-2" таки состоится, то предполагается, что газопровод будет поставлять российский газ в течение 30 лет. Кроме того, такое строительство предусматривает еще и транзитную ветку "Союз Восток".

Сам газопровод будет проходить через территорию Монголии в Китай, а его длина составит около 6 700 километров.

Проект направлен на поставку природного газа в Китай с месторождений в Западной Сибири.

Крупнейшие запасы России расположены в Западной Сибири на полуострове Ямал, которые обеспечивали когда-то Европейский Союз.

Крупнейшие запасы России расположены в Западной Сибири на полуострове Ямал, которые обеспечивали когда-то Европейский Союз.



Схема маршрута "Силы Сибири-2" / Инфографика Global Energy Monitor

По словам Путина на Восточном экономическом форуме 2025 года, цена на газ в рамках проекта будет определяться рыночными механизмами, на основе формулы, привязанной к ценам на нефть, подобно предыдущему контракту между Россией и Европой.

Как Китай маневрирует в вопросе строительства нового маршрута с Россией?

Роман Ницович замечает, что Китай, как видим, не спешит сейчас обещать строительство новых трубопроводов, поскольку у него достаточно поставщиков газа.

Есть Катар, есть Малайзия, есть Австралия, даже некоторые поставки из США. Китай, как крупный покупатель, может выбирать из многих вариантов. Кроме того, известно о еще одном проекте, где фигурирует Китай, – речь идет о 4 ветке трубопровода "Туркменистан – Китай". И в последние годы этот проект никак не продвигается,

– говорит директор DiXi Group Ницович.

Михаил Гончар подтверждает то, что Китай никогда не создает себе зависимость от одного источника, а потому имеет диверсифицированную систему поставок как нефти, так и газа. И те объемы, которые поступают сегодня из России, устраивают Китай.

Кроме того, еще одной причиной, почему Китай довольно осторожен в подписании соглашения по "Силе Сибири-2", это развитие его внутренней газовой добычи. Страна в последние годы мощно развивает это направление.

Это делается прежде всего для того, чтобы минимизировать импорт энергетических ресурсов. Конечно, что больше это касается именно нефти, однако в определенной степени еще и газа, особенно того, что доставляется морем. Дело в том, что основные источники поставок сжиженного газа в Китай доставляется якобы недружественными к стране странами. Например, США, Австралия и Канада,

– говорит эксперт Гончар.

Он предполагает, что подписание меморандума является таким знаком для этих стран, что, мол, "если будете давить, то мы откажемся от вашего сжиженного газа".

Может ли Россия заменить потребителям газ на уголь из-за строительства "Силы Сибири-2"?

В то же время на фоне заявлений о якобы возможном строительстве "Силы Сибири-2" и поставки газа в Китай, в России заявляют о дефиците газа, а Путин предлагает потребителям переход на уголь, запасов которого хватит аж на тысячи лет.

Впрочем, Роман Ницович говорит, что такие заявления были сделаны скорее для аудитории и с определенными целями, ведь в России хватит газа для покрытия потребностей собственного рынка.

Они, во-первых, пытаются компенсировать потери в европейском направлении, в том числе за счет газификации и увеличения объема потребления в собственной экономике. Но мы понимаем, что это не те объемы и не те цены. А во-вторых, почему именно сейчас заговорили об угле? Из-за того, что она переживает катастрофическое падение в связи с наложенными санкциями,

– объясняет директор DiXi Group.

