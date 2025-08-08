Сейчас российская экономика находится в стагнации. Сейчас дефицит бюджета составляет 4, 2 триллиона рублей. Это намного больше, чем планировалось по итогам года – 3,8 триллиона рублей.

В то же время в фонде национального благосостояния России осталось всего до 2,7 триллиона рублей. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что россиянам не будет из чего покрывать бюджет.

"В 2023 году они уже обращались к китайцам по поводу получения кредита на покрытие дефицита бюджета. Тогда Пекин им отказал. Оценивая риторику сегодняшнего Китая, не удивлюсь, если КНР даст им эти деньги в 2025 году", – предположил он.

Каким может быть решение Путина по мобилизации?

Олег Пендзин отметил, что российская экономика уже вышла в стагнацию. Например, в первый и второй квартал 2025 года у них теоретически был небольшой рост. В третьем квартале, даже по оценкам российских провластных экономистов, у них нулевой рост.

По результатам 2025 года, у них ожидается рост примерно на уровне 0,5%. То есть это статистическая погрешность. По сути российская экономика вошла в стагнацию. Это чрезвычайно сложная ситуация для любой экономики,

– подчеркнул он.

Несмотря на все экономические трудности Владимир Путин продолжает бросать россиян на фронт в Украину. Если Китай даст России деньги, то Кремль и дальше продолжит это делать без проблем.

В 2022 году Путин попытался провести частичную мобилизацию. Общество очень негативно отреагировало. Тогда более 1,5 миллиона россиян покинули территорию России. Он вынес определенные выводы из этого процесса и перевел наполнение российской через механизм подписания контрактов,

– сказал Пендзин.

Для того, чтобы привлечь россиян в контрактную армию, Путин пошел на очень большие выплаты. На сегодня она составляет в среднем до 2,5 миллионов российских рублей. Это примерно 25 – 30 тысяч долларов единовременной выплаты при подписании контракта. Это колоссальные деньги для россиян. С другой стороны, это очень большое бремя для российского бюджета.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, сейчас Путин может прибегнуть к частичной мобилизации в России, если будет не хватать средств для контрактников. Это окончательно расшатает внутреннюю ситуацию в России, но это вполне возможный путь.