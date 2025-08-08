Зараз російська економіка перебуває у стагнації. Зараз дефіцит бюджету складає 4, 2 трильйона рублі. Це набагато більше, ніж планувалося за підсумками року – 3,8 трильйона рублів.

Водночас у фонді національного добробуту Росії лишилося всього до 2,7 трильйона рублів. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що росіянам не буде з чого покривати бюджет.

"У 2023 році вони вже зверталися до китайців щодо отримання кредиту на покриття дефіциту бюджету. Тоді Пекін їм відмовив. Оцінюючи риторику сьогоднішнього Китаю, не здивуюся, якщо КНР дасть їм ці гроші у 2025 році", – припустив він.

Яким може бути рішення Путіна щодо мобілізації?

Олег Пендзин зазначив, що російська економіка вже вийшла у стагнацію. Наприклад, у перший і другий квартал 2025 року у них теоретично був невеликий ріст. У третьому кварталі, навіть за оцінками російських провладних економістів, у них нульовий ріст.

За результатами 2025 року, у них очікується ріст приблизно на рівні 0,5%. Тобто це статистична похибка. По суті російська економіка увійшла в стагнацію. Це надзвичайно складна ситуація для будь-якої економіки,

– підкреслив він.

Попри усі економічні труднощі Володимир Путін продовжує кидати росіян на фронт в Україну. Якщо Китай дасть Росії гроші, то Кремль і далі продовжить це робити без проблем.

У 2022 році Путін спробував провести часткову мобілізацію. Суспільство дуже негативно відреагувало. Тоді понад 1,5 мільйона росіян покинули територію Росії. Він виніс певні висновки з цього процесу і перевів наповнення російської через механізм підписання контрактів,

– сказав Пендзин.

Для того, щоб залучити росіян до контрактної армії, Путін пішов на дуже великі виплати. На сьогодні вона становить у середньому до 2,5 мільйонів російських рублів. Це приблизно 25 – 30 тисяч доларів одноразової виплати при підписанні контракту. Це колосальні гроші для росіян. З іншого боку, це дуже великий тягар для російського бюджету.

На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, зараз Путін може вдатися до часткової мобілізації у Росії, якщо буде не вистачати коштів для контрактників. Це остаточно розхитає внутрішню ситуацію у Росії, але це цілком можливий шлях.