Заправки "пусты": в России с АЗС активно исчезает бензин

В августе этого года Вооруженные силы Украины увеличили количество успешных атак на российские НПЗ. Всего их зафиксировали 23, что почти вдвое больше, чем в июле, и более чем втрое больше, чем в июне или мае.

Что происходит с топливом в России

С усилением ударов резко выросла и доля заправок, где автомобилистам приходится стоять в очередях и где введены ограничения на продажу, о чем пишет издание "Новая Газета Европа".

С конца июля до второй половины августа доля заправок с очередями составляла от 9% до 19% (за исключением двух дней – 12 и 14 августа).

Но с 19 августа по 14 сентября этот показатель уже находился в диапазоне от 20% до 27%.

А доля заправок с ограничениями на продажу за последнюю неделю вышла на уровень 11–12%.

Средний показатель по августу – 3,2%.

Более того, до 15 сентября водители не могли приобрести бензин А-92 на 45% АЗС. Доля заправок, где отсутствовал А-95, также росла: с трети в июле до половины в сентябре.

Если 21 июля его не было на 32% АЗС, то 1 августа – на 38%. К 20 августа ситуация ухудшилась: А-95 не было на 55% заправок.

Затем ситуация несколько улучшилась, но ненадолго и незначительно: 29 августа доля заправок без А-95 снизилась до 38%, а уже к 15 сентября выросла до 53%.

К середине сентября от дефицита бензина больше всего пострадали Санкт-Петербург и Ленинградская область: автомобилисты сообщают, что стоят в очередях более двух часов, а власти собираются ввести ограничения и утверждают, что ситуация вряд ли улучшится до начала октября.

Кроме того, по данным СМИ, на прошлой неделе острую нехватку бензина ощущали жители Новороссийска, Краснодара, Иркутска, Перми, Сургута, Ростовской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

С дизельным топливом ситуация значительно лучше.

Наш анализ показал, что наибольшие проблемы с этим видом топлива наблюдались в конце июля и в первой половине августа: пользователи не могли найти дизель на 55–85 % АЗС. А с конца августа водители отмечают, что топлива нет на 10–20% заправок,

– говорится в материале.

Кроме того, по состоянию на 15 сентября, по сравнению с декабрем 2025 года, бензин в среднем по России, по данным Росстата, подорожал на 21%, а дизельное топливо – на 15,5%.

Напомним, что в России даже повысили оценку инфляции на 2026 год. И все из-за ситуации с топливом.

Кроме того, в стране-агрессоре продлили запрет на экспорт дизельного топлива. Он будет действовать до конца октября 2026 года.