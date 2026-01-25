ДТЭК разрывает соглашение с Энергоатомом из-за "схемы" на 400 миллионов гривен

Подразделение энергетического холдинга ДТЭК "Д.Трейдинг" инициирует процедуру досрочного прекращения договора с Энергоатомом. Согласно ему компания из группы Рината Ахметова могла получить около 400 миллионов гривен прибыли до конца января.

Что известно о схеме с дешевой электроэнергией?

Эту электроэнергию Энергоатом продал частным трейдерам накануне резкого роста цен. Детали накануне сообщили "Наши деньги" со ссылкой на письмо председателя парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, направленного главам правительства, Офиса президента, Верховной Рады и тому подобное.

На аукционе 14 января Энергоатом продал 2 100 мегаватт базовой нагрузки на период 21 – 31 января.

Средняя цена аукциона составила 7 566 гривен за мегаватт-час, но уже через три дня цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" достигла 13 233 гривен за мегаватт-час.

По подсчетам Геруса, если такие цены сохранятся до конца января, учитывая объем продаж 554 400 мегаватт-часов, то на частные компании может перейти около 2 миллиардов гривен.

Это недополученная прибыль Энергоатома, который станет прибылью трейдеров, которые купили электроэнергию на аукционе 14 января,

– объяснил председатель комитета.

Почти 20% всего объема энергии на аукционе выкупил "Д.Трейдинг" из группы Рината Ахметова, то есть компания может заработать около 400 миллионов гривен на этом скачке.

Остальной объем выкупили более десятка трейдеров, которые проявили нетипичный для себя рост объемов закупки (в 2 – 5 раз, по сравнению с их предыдущей деятельностью.

Такая разница в поведении свидетельствует, что некоторые крупные компании или заранее знали о возможном пересмотре прайс-кепов, или догадывались или понимали, что такое возможно,

– отметил нардеп.



Компании, участвовавшие в аукционе / Фото "Наши деньги"

Как отреагировали в ДТЭК?

"Д.Трейдинг" опубликовал свое заявление в субботу, 24 января. Он сообщил, что считает правильным инициировать процедуру досрочного прекращения договора с Энергоатомом, поскольку обстоятельства, при которых он был заключен, "стали предметом публичных дискуссий".

В то же время это решение принято с учетом критических оценок со стороны экспертной среды относительно внешних обстоятельств и условий, в которых проводился аукцион и которые не зависели от компании,

– добавили в ДТЭК.

"Д.Трейдинг", согласно заявлению, участвовал в открытом аукционе в полном соответствии со всеми законными процедурами, считает репутацию безусловным приоритетом и не может рисковать доверием общества.

Впоследствии редактор издания "Наши деньги" Юрий Николов отметил, что "куш" Ахметова лишь 20% от "всего пирога".

Там по рукам разошлись "опционы" еще на 1,5 миллиарда гривен. От которых, в отличие от ДТЭК, что-то никто не бежит отказываться..

– написал журналист.

