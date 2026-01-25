Що відомо про схему з дешевою електроенергією?

Цю електроенергію Енергоатом продав приватним трейдерам напередодні різкого зростання цін. Деталі повідомили "Наші гроші" з посиланням на лист голови парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, направленого головам уряду, Офісу президента, Верховної Ради тощо.

На аукціоні 14 січня Енергоатом продав 2 100 мегаватів базового навантаження на період 21 – 31 січня.

Середня ціна аукціону склала 7 566 гривень за мегават-годину, але вже через три дні ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" сягнула 13 233 гривень за мегават-годину.

За підрахунками Геруса, якщо такі ціни збережуться до кінця січня, зважаючи на обсяг продажу 554 400 мегават-годин, то на приватні компанії може перейти близько 2 мільярдів гривень.

Це недоотриманий прибуток Енергоатому, який стане прибутком трейдерів, які купили електроенергію на аукціоні 14 січня,

– пояснив голова комітету.

Майже 20% всього обсягу енергії на аукціоні викупив "Д.Трейдінг" із групи Ріната Ахметова, тобто компанія може заробити близько 400 мільйонів гривень на цьому стрибку.

Решту викупили понад десяток трейдерів, які проявили нетипове для себе зростання обсягів закупівлі (у 2 – 5 разів, порівнюючи з їхньою попередньою діяльністю).

Така різниця у поведінці свідчить, що деякі великі компанії або заздалегідь знали про можливий перегляд прайс-кепів, або здогадувалися чи розуміли, що таке можливо,

– зазначив нардеп.



Компанії, що брали участь в аукціоні / Фото "Наші гроші"

Як відреагували у ДТЕК?

"Д.Трейдинг" опублікував свою заяву у суботу, 24 січня. Він повідомив, що вважає правильним ініціювати процедуру дострокового припинення договору з Енергоатомом, оскільки обставини, за яких він був укладений, "стали предметом публічних дискусій".

Водночас це рішення ухвалене з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон, і які не залежали від компанії,

– додали в ДТЕК.

"Д.Трейдинг", згідно з заявою, брав участь у відкритому аукціоні в повній відповідності до всіх законних процедур, вважає репутацію безумовним пріоритетом і не може ризикувати довірою суспільства.

Згодом редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов наголосив, що "куш" Ахметова лише 20% від "усього пирога".

Там по руках розійшлись "опціони" ще на 1,5 мільярда гривень. Від яких, на відміну від ДТЕК, щось ніхто не біжить відмовлятись…

– написав журналіст.

Що цьому передувало?