Представители отдельных профессий на пенсии освобождаются от уплаты коммунальных платежей. Для этого необходимо соответствовать определенным условиям.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку?

Такие привилегии предоставляют пенсионерам, проживающих в селе, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также УБД могут получить компенсацию за коммуналку

В частности, это:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Они могут получить 100% скидку на оплату коммуналки, если на момент выхода на пенсию занимали соответствующую должность. Также нужно нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы на этих должностях.

Еще одно условие – средний доход семьи. Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 гривен.

Как получить льготу?

Пенсионеру нужно предоставить:

Заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

Документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры, администрацией учреждения, сельским или поселковым советом на основании записей в трудовой книжке.

Подать документы и заявление в ПФУ можно лично, по почте, или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.