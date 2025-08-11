Никаких платежей: кто из пенсионеров в Украине освобожден от уплаты коммуналки
- Пенсионеры, которые занимали определенные профессии (педагоги, медики, работники культуры и т.д.) в сельской местности, могут получить 100% скидку на коммуналку, если имеют не менее трех лет стажа на этих должностях.
- Для получения льготы необходимо, чтобы среднемесячный доход семьи не превышал 4 240 гривен на человека, и нужно подать заявление и документы, подтверждающие право на льготу, в Пенсионный фонд Украины.
Представители отдельных профессий на пенсии освобождаются от уплаты коммунальных платежей. Для этого необходимо соответствовать определенным условиям.
Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку?
Такие привилегии предоставляют пенсионерам, проживающих в селе, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В частности, это:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Они могут получить 100% скидку на оплату коммуналки, если на момент выхода на пенсию занимали соответствующую должность. Также нужно нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы на этих должностях.
Еще одно условие – средний доход семьи. Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 гривен.
Как получить льготу?
Пенсионеру нужно предоставить:
- Заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- Документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры, администрацией учреждения, сельским или поселковым советом на основании записей в трудовой книжке.
Подать документы и заявление в ПФУ можно лично, по почте, или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.