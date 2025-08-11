Представники окремих професій на пенсії звільняються від сплати комунальних платежів. Для цього необхідно відповідати певним умовам.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку?

Такі привілеї надають пенсіонерам, які проживають в селі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Зокрема, це:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Вони можуть отримати 100% знижку на оплату комуналки, якщо на момент виходу на пенсію обіймали відповідну посаду. Також потрібно потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи на цих посадах.

Ще одна умова – середній дохід сім’ї. Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує 4 240 гривень.

Як отримати пільгу?

Пенсіонеру потрібно надати:

Заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури, адміністрацією установи, сільською або селищною радою на підставі записів у трудовій книжці.

Подати документи й заяву в ПФУ можна особисто, поштою, або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.