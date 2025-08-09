Що потрібно робити учасникам бойових дій для отримання пільги на комуналку?

Для того, щоб військовослужбовець отримав пільги на комунальні послуги, йому потрібно зібрати документи й подати їх у відповідні органи, передає 24 Канал.

Йдеться про 3 таких місця, куди можна звернутися: це відділення Пенсійного фонду, ЦНАП та орган соціального захисту.

Крім заяви про взяття на облік пільговика, УБД варто подати ще й такі документи:

паспорт,

ідентифікаційний код,

посвідчення УБД,

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів,

номер особових рахунків за оплату житлово-комунальних послуг,

назва організації, що надає житлово-комунальні послуги.

Крім того, заяву та копії вище зазначених документів можна надіслати поштою або ж подати дистанційно через вебпортал ПФУ чи Дію.

Довідково: у разі потреби до документів можуть попросити додати копії договору оренди житла, довідку ВПО, свідоцтво про народження або паспорт дитини тощо.

Як подати заяву онлайн?

Наприклад, для того, щоб зробити це через вебпортал ПФУ, потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису й у розділі "Усі послуги" обрати "Заява на житлову субсидію або пільгу" та заповнити її.

Однак те саме можна зробити через мобільний додаток ПФУ, як і через портал Дії. Загалом, Пенсійний фонд повинен розглянути заявку протягом 10 днів й протягом 3-х днів дати відповідь.

У випадку підтвердження пільги, УБД надалі оплачуватиме комунальні самостійно, а держава виплачуватиме компенсацію за неї на карту або ж через відділення Укрпошти.

Зауважте! Замість військовослужбовця подати заяву та всі інші документи може член сім'ї, на якого поширюється пільга. Але для цього потрібен документ, що підтверджуватиме спорідненість.