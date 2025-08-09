Что нужно делать участникам боевых действий для получения льготы на коммуналку?

Для того, чтобы военнослужащий получил льготы на коммунальные услуги, ему нужно собрать документы и подать их в соответствующие органы, передает 24 Канал.

Речь идет о 3 таких местах, куда можно обратиться: это отделение Пенсионного фонда, ЦНАП и орган социальной защиты.

Кроме заявления о постановке на учет льготника, УБД стоит подать еще и такие документы:

паспорт,

идентификационный код,

удостоверение УБД,

реквизиты банковского счета для зачисления средств,

номер лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг,

название организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, заявление и копии вышеуказанных документов можно отправить по почте или подать дистанционно через вебпортал ПФУ или Дію.

Справочно: в случае необходимости к документам могут попросить приложить копии договора аренды жилья, справку ВПЛ, свидетельство о рождении или паспорт ребенка и тому подобное.

Как подать заявление онлайн?

Например, для того, чтобы сделать это через вебпортал ПФУ, нужно авторизоваться с помощью электронной подписи и в разделе "Все услуги" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить его.

Однако то же самое можно сделать через мобильное приложение ПФУ, как и через портал Дії. В общем, Пенсионный фонд должен рассмотреть заявку в течение 10 дней и в течение 3-х дней дать ответ.

В случае подтверждения льготы, УБД в дальнейшем будет оплачивать коммунальные самостоятельно, а государство будет выплачивать компенсацию за нее на карту или через отделение Укрпочты.

Обратите внимание! Вместо военнослужащего подать заявление и все другие документы может член семьи, на которого распространяется льгота. Но для этого нужен документ, подтверждающий родство.