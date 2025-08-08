Кому выплатят 1 000 гривен ко Дню Независимости?

Размер выплат ко Дню Независимости составляет от 450 до 3 100 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

1 000 удастся получить:

участникам боевых действий;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Выплаты поступят по разному, в зависимости от категории:

Пенсионеры

Автоматически получат деньги вместе с пенсией в августе.

Военные

Получат деньги от воинской части на основании поданной в ПФУ заявки.

Не пенсионеры и не военные

Помощь начислят на указанный банковский счет по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.

Кто получит большие выплаты?

На самые большие выплаты ко Дню Независимости в размере 3 100 гривен могут рассчитывать украинцы, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также 3 100 гривен получат лица с инвалидностью I группы, которую они получили при определенных условиях:

вследствие войны;

вследствие пребывания малолетними в заключении концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), если им установили инвалидность из-за общего заболевания, трудовое увечье или другие причины.

Несколько меньшие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью других групп:

для лиц с инвалидностью II группы – 2 900 гривен;

для лиц с инвалидностью III группы – 2 700 гривен.

Наименьшие выплаты ко Дню Независимости составляют 450 гривен.