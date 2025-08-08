Кому виплатять 1 000 гривень до Дня Незалежності?

Розмір виплат до Дня Незалежності становить від 450 до 3 100 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

1 000 вдастся отримати:

учасникам бойових дій;

колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання;

постраждалим учасникам Революції Гідності.

Виплати надійдуть по різному, залежно від категорії:

Пенсіонери

Автоматично отримають гроші разом з пенсією в серпні.

Військові

Отримають гроші від військової частини на підставі поданої до ПФУ заявки.

Не пенсіонери й не військові

Допомогу нарахують на вказаний банківський рахунок за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Хто отримає більші виплати?

На найбільші виплати до Дня Незалежності у розмірі 3 100 гривень можуть розраховувати українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також 3 100 гривень отримають особи з інвалідністю І групи, яку вони отримали за певних умов:

внаслідок війни;

внаслідок перебування малолітніми в ув'язненні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років), якщо їм встановили інвалідність через загальне захворювання, трудове каліцтво чи інші причини.

Дещо менші виплати передбачені для людей з інвалідністю інших груп:

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 2 900 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 2 700 гривень.

Найменші виплати до Дня Незалежності складають 450 гривень.