Хто звільнений від сплати комуналки в Україні?

Пенсійний фонд України роз’яснює, що 100% пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також на рідке та тверде паливо, отримують пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і пропрацювали там не менше трьох років, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Пенсіонерам слід бути уважними: як не залишитися без української пенсії за кордоном

До категорій, які мають право на таку підтримку, належать педагоги, лікарі, фармацевти, фахівці з захисту рослин, а також працівники культурних установ: музеїв, театрів, будинків культури, бібліотек тощо. Важливо, щоб:

ці люди займали відповідні посади на момент виходу на пенсію.

середній дохід на одну особу в сім’ї пільговика не повинен перевищувати 4 240 гривень.

Отже, якщо пенсіонер відповідає всім цим вимогам, він має законне право зовсім не платити за комуналку. Для цього потрібно подати відповідні документи до органів соцзахисту.