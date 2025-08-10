Кто освобожден от уплаты коммуналки в Украине?
Пенсионный фонд Украины разъясняет, что 100% льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на жидкое и твердое топливо, получают пенсионеры, которые проживают в сельской местности и проработали там не менее трех лет, сообщает 24 Канал.
К категориям, которые имеют право на такую поддержку, относятся педагоги, врачи, фармацевты, специалисты по защите растений, а также работники культурных учреждений: музеев, театров, домов культуры, библиотек и тому подобное. Важно, чтобы:
- эти люди занимали соответствующие должности на момент выхода на пенсию.
- средний доход на одного человека в семье льготника не должен превышать 4 240 гривен.
Итак, если пенсионер соответствует всем этим требованиям, он имеет законное право вовсе не платить за коммуналку. Для этого нужно подать соответствующие документы в органы соцзащиты.