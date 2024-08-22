Эксклюзивно для пенсионеров: какие мобильные операторы предоставляют скидки на мобильную связь

Некоторые мобильные операторы в Украине предлагают специальные тарифные платы для пенсионеров. Ведь сейчас тарифы на мобильные услуги для людей пенсионного возраста часто финансово недосягаемы.

Специальные тарифы для пенсионеров

В Украине мобильные операторы предлагают пенсионерам различные скидки и специальные тарифы. В частности, некоторые компании предоставляют скидки на абонентскую плату, пакеты услуг, или бесплатные минуты для звонков и мобильный интернет.

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В частности, оператор мобильной связи "Киевстар" ввел тарифные планы для пенсионеров и лиц с инвалидностью I – III групп. Эти тарифы разработаны для удобства и поддержки социально уязвимых категорий населения.

Обратите внимание! Доступны два специальных пакета: "Любовь к родителям" за 125 гривен на четыре недели и "Любовь к родителям. Домашний" за 175 гривен.

Lifecell и Vodafone не имеют специальных тарифов для пенсионеров, однако оба оператора позволяют создать индивидуальные тарифные планы с выбором необходимых услуг. Кроме того, доступны базовые недорогие тарифы, которые предлагают основные услуги, такие как: звонки, интернет и СМС, по умеренной цене.