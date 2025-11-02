Вы могли об этом даже не знать: что дает пенсионное удостоверение в Украине

Пенсионное удостоверение в Украине открывает доступ к ряду льгот и услуг, на которых могут сэкономить пенсионеры. Какие бесплатные услуги для них доступны, читайте дальше.

Для чего пенсионерам пенсионное удостоверение?

Пенсионное удостоверение в Украине это официальный документ, который подтверждает право гражданина на пенсию и одновременно открывает доступ к широкому спектру льгот и социальных гарантий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Прежде всего оно позволяет пользоваться общественным и пригородным транспортом бесплатно, что значительно упрощает передвижение для пожилых людей, особенно в городах и пригородах. Исключением остаются только маршрутные такси, где льготы не распространяются.

На чем могут экономить пенсионеры благодаря пенсионному удостоверению?

Как напомнили в ПФУ, кроме транспортных преимуществ, пенсионное удостоверение предоставляет финансовые выгоды, которые помогают пенсионерам экономить на ежедневных расходах.

Например, документ дает право на освобождение от уплаты земельного налога, что уменьшает финансовую нагрузку на владельцев земельных участков. В то же время пенсионеры, которые владеют автомобилем могут получить 50% скидки на страхование транспортного средства. Кроме того, пожилые люди имеют право на льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг, которые в отдельных случаях могут покрывать до 100% стоимости услуг. Пенсионное удостоверение также открывает доступ к бесплатной юридической помощи: первичные консультации доступны для всех, а вторичная поддержка, включая сопровождением в суде, предоставляется тем, чьи пенсии не превышают определенные законодательные пределы.

Также документ позволяет бесплатно пользоваться парковками на платных стоянках, что особенно актуально в густонаселенных городах.

Как оформить пенсионное удостоверение?