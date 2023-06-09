Более 900 миллионов долларов: кто столько зарабатывает на криптовалюте
Источник:The Block
Майнеры продолжают увеличивать свои совокупные доходы, по сравнению с апрелем показатель вырос более чем на 10%. Только комиссии по транзакции принесли им более 120 миллионов долларов.
Как изменился доход майнеров
В мае совокупный доход майнеров вырос на 13,7% по сравнению с апрелем и составил 916 миллионов долларов. Только комиссии по транзакциям принесли им 120 миллионов долларов. Суммарный объем транзакций с биткойнами в прошлом месяце достиг 16,9 миллиона долларов.
Читайте также Доллар или биткойн: кто станет мировым лидеромОбратите внимание! Такой рост вызван высокой активностью в сети, что повысило спрос на пространство блоков в сети из-за ажиотажа вокруг Ordinals и BRC-20.
Совместные резервы майнеров достигли шестимесячного максимума. 1,83 миллиона BTC. С начала 2023 года майнинговые компании постоянно увеличивают запасы монет. Это связано с ростом биткойна и стабилизацией финансового состояния майнеров.
Сколько майнеры зарабатывают за день
С начала года по май существует положительная тенденция на увеличение ежедневного заработка от 16 миллионов долларов до 29,6 миллиона долларов. Самые большие доходы были 8 марта – 41,7 миллиона долларов.Напомним! Активность уникальных адресов в сети остается незначительной, хотя сейчас большой на пространство блока все еще наблюдается. В настоящее время количество активных адресов составляет около 772 000 в день.
Общие объемы комиссий рекордно выросли после:
- введение протокола Ordinals;
- активного размещения записей в блокчейне биткойна.
В мае общий объем комиссий достиг 5-летнего максимума в 13,4 биткойна в час.Носите криптогаманец всегда в кармане вместе с удобным мобильным приложением. WhiteBIT. Так вы сможете покупать и продавать криптовалюту или торговать популярными монетами где угодно и в любое время.