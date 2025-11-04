Как платить за свет вдвое меньше: секрет в двухзонном счетчике
- Двухзонные счетчики день/ночь позволяют платить за электроэнергию ночью на 50% меньше.
- Для того, чтобы платежка за свет была меньше, стоит включать электрические приборы в период с 23:00 до 7:00.
Счетчик день/ночь помогает сэкономить на потребленной электроэнергии за счет более выгодного ночного тарифа. Поэтому стоимость потребленной электроэнергии ночью может быть на 50% ниже по сравнению с другим периодом суток.
Как можно сэкономить средства?
Двухзонные счетчики день/ночь запрограммированы на 2 режима учета, которые зависят от времени суток, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области.
Читайте также Энергетическая и финансовая помощь: руководительница Еврокомиссии пообещала поддержку Украине зимой
Таким образом в разрезе учета ночь длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже дневного.
- Напоминаем, что с 1 июня 2024 года фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час.
- Таким образом, ночной тариф при наличии счетчика день/ночь составляет 2,16 гривны за киловатт-час.
Как подсчитали в ДТЭК Днепровские сети, установка 1-фазного счетчика типа GAMA (230 вольт) или 3-фазного счетчика типа GAMA (398 вольт) поможет сэкономить в период с 23:00 до 7:00 следующим образом:
- потребление 200 киловатт в час – 130 гривен,
- потребление 500 киловатт в час – 324 гривны,
- потребление 1 000 киловатт в час – 648 гривен.
Как подавать показания на счетчике GAMA: на таких счетчиках индекс "15.8.1" указывает на тариф "день", а индекс "15.8.2" – на тариф "ночь". В то же время общий объем потребленной электроэнергии отражается по индексу "15.8.0". Поэтому именно эти показания следует передавать ежемесячно в установленные сроки, информируют в YASNO.
Как перейти на ночной тариф?
Для того чтобы установить двухзонный счетчик и экономить деньги на ночном тарифе, стоит обратиться в свою энергоснабжающую компанию и оставить заявку на получение этой услуги.
В компании ДТЭК Киевские электросети услуга по замене обычного счетчика на счетчик день/ночь стоит 4 000 гривен.
Такой счетчик можно приобрести и самостоятельно, однако в таком случае надо будет сделать "входной контроль", то есть поставить специальную пломбу на корпус. Это можно будет сделать в специальной лаборатории компании-поставщика электроэнергии.