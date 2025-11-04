Як платити за світло вдвічі менше: секрет у двозонному лічильнику
- Двозонні лічильники день/ніч дозволяють сплачувати за електроенергію вночі на 50% менше.
- Для того, щоб платіжка за світло була меншою, варто вмикати електричні прилади у період з 23:00 до 7:00.
Лічильник день/ніч допомагає заощадити на спожитій електроенергії за рахунок більш вигідного нічного тарифу. Відтак вартість спожитої електроенергії вночі може бути на 50% нижчою, порівняно з іншим періодом доби.
Як можна заощадити кошти?
Двозонні лічильники день/ніч запрограмовані на 2 режиму обліку, які залежать від часу доби, передає 24 Канал із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.
Читайте також Енергетична та фінансова допомога: очільниця Єврокомісії пообіцяла підтримку Україні взимку
Таким чином у розрізі обліку ніч триває з 23:00 до 7:00 й оплачується за тарифом удвічі нижчим за денний.
- Нагадуємо, що з 1 червня 2024 року фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 гривні за кіловат-годину.
- Таким чином, нічний тариф за наявності лічильника день/ніч становить 2,16 гривні за кіловат-годину.
Як підрахували в ДТЕК Дніпровські мережі, встановлення 1-фазного лічильника типу GAMA (230 вольтів) або ж 3-фазного лічильника типу GAMA (398 вольтів) допоможе зекономити у період з 23:00 до 7:00 таким чином:
- споживання 200 кіловатів на годину – 130 гривень,
- споживання 500 кіловатів на годину – 324 гривні,
- споживання 1 000 кіловатів на годину – 648 гривень.
Як подавати показники на лічильнику GAMA: на таких лічильниках індекс "15.8.1" вказує на тариф "день", а індекс "15.8.2" – на тариф "ніч". Водночас загальний обсяг спожитої електроенергії відображається за індексом "15.8.0". Тому саме ці показання слід передавати щомісяця у встановлені терміни, інформують в YASNO.
Як перейти на нічний тариф?
Для того, щоб встановити двозонний лічильник й заощаджувати гроші на нічному тарифі, варто звернутися до своєї енергопостачальної компанії та залишити заявку на отримання цієї послуги.
У компанії ДТЕК Київські електромережі послуга щодо заміни звичайного лічильника на лічильник день/ніч коштує 4 000 гривень.
Такий лічильник можна придбати й самостійно, однак у такому випадку треба буде зробити "вхідний контроль", тобто поставити спеціальну пломбу на корпус. Це можна буде зробити у спеціальній лабораторії компанії-постачальника електроенергії.