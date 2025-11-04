Як платити за світло вдвічі менше: секрет у двозонному лічильнику

Лічильник день/ніч допомагає заощадити на спожитій електроенергії за рахунок більш вигідного нічного тарифу. Відтак вартість спожитої електроенергії вночі може бути на 50% нижчою, порівняно з іншим періодом доби.

Як можна заощадити кошти?

Двозонні лічильники день/ніч запрограмовані на 2 режиму обліку, які залежать від часу доби, передає 24 Канал із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Таким чином у розрізі обліку ніч триває з 23:00 до 7:00 й оплачується за тарифом удвічі нижчим за денний.

Нагадуємо, що з 1 червня 2024 року фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Таким чином, нічний тариф за наявності лічильника день/ніч становить 2,16 гривні за кіловат-годину.

Як підрахували в ДТЕК Дніпровські мережі, встановлення 1-фазного лічильника типу GAMA (230 вольтів) або ж 3-фазного лічильника типу GAMA (398 вольтів) допоможе зекономити у період з 23:00 до 7:00 таким чином:

споживання 200 кіловатів на годину – 130 гривень,

споживання 500 кіловатів на годину – 324 гривні,

споживання 1 000 кіловатів на годину – 648 гривень.

Як подавати показники на лічильнику GAMA: на таких лічильниках індекс "15.8.1" вказує на тариф "день", а індекс "15.8.2" – на тариф "ніч". Водночас загальний обсяг спожитої електроенергії відображається за індексом "15.8.0". Тому саме ці показання слід передавати щомісяця у встановлені терміни, інформують в YASNO.

Як перейти на нічний тариф?