Що казала Урсула фон дер Ляєн?

Країна завжди зможе отримати енергетичну підтримку, пише 24 Канал з посиланням на очільницю Європейської комісії у соцмережі Х.

Дорогий Президенте, Україна не залишиться наодинці цієї зими,

– звернулася фон дер Ляєн до Зеленського.

Згідно з її слів, Європейський Союз стоїть поруч із Києвом, надаючи екстрену енергетичну підтримку, щоб допомогти Україні пройти через найближчі місяці. Водночас ЄС працює над варіантами, щоб забезпечити необхідну тривалу фінансову допомогу Україні.

Завтра ми ухвалимо Пакет розширення, який відзначить визначну відданість України її європейському шляху протягом минулого року,

– анонсувала Урсула фон дер Ляєн.

Зауважте! Вона наголосила, що послання Комісії чітке: Україна готова рухатися вперед.

Нагадаємо, що Євросоюз наразі розглядає варіанти подальшого фінансування України. Про це писала "Європейська правда".