Индекс Биг-Мака: каким должен быть курс доллара в Украине

Украинская гривна выросла в рейтинге Индекса Биг-Мака, заняв восьмое место среди мировых валют, оцениваемых как недооцененные. По состоянию на январь 2024 года цена Биг-Мака в Украине составляет 110 гривен по сравнению с 5,69 долларами в США.

Что показывает статистика

Индекс Биг-Мака указывает на то, что реальный обменный курс гривны, а именно 3744 гривны за доллар, недооценен на 484%. Согласно принципу паритета покупательной способности курс гривны должен составлять около 1933 гривен за доллар.

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Для сравнения в США стоимость Биг-Мака составляет 569 долларов.

В начале 2024 наиболее недооцененными считались валюты в Тайване Индонезии Индии Южно-Африканской Республике Египте Малайзии и Филиппинах.

Среди переоцененных валют — швейцарский франк норвежская крона уругвайское песо аргентинское песо евро шведская крона костариканский колон и британский фунт.

Показатели индекса Биг-Мака в Украине. Источник: The Economist

Что такое индекс Биг-Мака

Индекс Биг-Мака, созданный The Economist в 1986 году, использует теорию паритета покупательной способности для сравнения стоимости одного и того же продукта — бургера Биг-Мак в разных странах.

В июле 2022 года The Economist не мог оценить курс гривны из-за временного закрытия ресторанов McDonald's в Украине после российского вторжения, но ситуация изменилась с повторным открытием ресторанов.

! Индекс Биг-Мака скорректированный на ВВП отвечает на критику, что средняя цена бургера должна быть ниже в бедных странах, чем в богатых из-за меньших затрат на труд. Паритет покупательной способности указывает на то, куда должны двигаться валютные курсы в долгосрочной перспективе как, например, в случае с богатеющим Китаем, но мало что говорит о сегодняшнем равновесном курсе.

Связь между ценами и ВВП на душу населения может являться лучшим показателем справедливой стоимости валюты на сегодняшний день.