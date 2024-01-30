Что показывает статистика
Индекс Биг-Мака указывает на то, что реальный обменный курс гривны, а именно 3744 гривны за доллар, недооценен на 484%. Согласно принципу паритета покупательной способности курс гривны должен составлять около 1933 гривен за доллар.
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Для сравнения в США стоимость Биг-Мака составляет 569 долларов.
В начале 2024 наиболее недооцененными считались валюты в Тайване Индонезии Индии Южно-Африканской Республике Египте Малайзии и Филиппинах.
Среди переоцененных валют — швейцарский франк норвежская крона уругвайское песо аргентинское песо евро шведская крона костариканский колон и британский фунт.
Показатели индекса Биг-Мака в Украине. Источник: The Economist
Что такое индекс Биг-Мака
Индекс Биг-Мака, созданный The Economist в 1986 году, использует теорию паритета покупательной способности для сравнения стоимости одного и того же продукта — бургера Биг-Мак в разных странах.
В июле 2022 года The Economist не мог оценить курс гривны из-за временного закрытия ресторанов McDonald's в Украине после российского вторжения, но ситуация изменилась с повторным открытием ресторанов.
Связь между ценами и ВВП на душу населения может являться лучшим показателем справедливой стоимости валюты на сегодняшний день.