Больше чем в Пакистане, но меньше чем в Катаре: сколько литров бензина могут купить украинцы

Украинец в 2023 году сможет купить 241 литр бензина за среднюю зарплату. Для сравнения, такой индекс бензина в 2021 году составлял 389 литров. В то же время жители Кувейта могут позволить себе более 7 тысяч литров.

Какая ситуация со стоимостью горючего в Европе

Аналитики Picodi.com отследили динамику стоимости бензина в Украине. Следовательно, в первые 6 месяцев 2023 года цена на топливо была стабильной. Если учесть другие европейские страны, то там горючее в июне отличалось в цене от показателей в январе менее чем на 5%.

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В то же время горючее подорожало в Словении и Турции. Бензин достиг на 10% и 16% соответственно.

А вот в Венгрии цена в июне была ниже, чем в январе.

Что касается Украины, то средняя стоимость горючего в первый месяц лета составила 44,78 гривны. Это меньше на 5,58 гривны, чем в январе.

Из всех стран стоимость бензина не изменилась только на Мальте.

Сравнение средних цен на бензин в июне и январе / Скриншот с сайта Picodi.com

Индекс бензина: количество горючего за зарплату

Интересно, что позволить себе больше литров бензина в Европе могут жители стран с высоким уровнем дохода: Швейцария – 3 025 литров, Люксембург – 2 413 литра и Дания – 2 033 литра.

На пьедестале мирового рейтинга стран по соотношению заработной платы к стоимости горючего есть жители Кувейта, которые могут позволить себе за среднюю зарплату 7 222 литров бензина, Катара – 6 839 литров и ОАЭ – 4 611 литров.

В то же время, если взять среднюю зарплату в Украине, а это 13 423 гривен за данным Пенсионного фонда, то среднестатистический украинец может позволить себе 241 литр бензина. В В 2021 году это количество составляло 389 литров.

В рейтинг худших Индексов бензина входят такие страны, как