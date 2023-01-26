Наличные, карточки или облигации: где и сколько денег нужно держать во время войны

Экономить и быть финансово стабильным во время войны можно, если соблюдать несколько условий. Например, сделать так, чтобы отложенные средства работали на тебя. Какие еще существуют методы сбережения и какую сумму следует откладывать ежемесячно, узнайте в материале 24 Канала.

На черный день

Как рассказал 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, финансовая подушка на месяц должна храниться по частям. Такие денежные накопления в первую очередь помогают человеку или семье в сложных ситуациях.

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Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Подушка на месяц должна быть в наличных и валюте. Остальные на банковских счетах.

​Точной суммы такой подушки нет, ведь каждый человек или семья имеет разные потребности, а значит все очень индивидуально.

Старые или новые методы сбережения

Однако, если учесть расчеты многих финансовых экспертов, с каждой зарплаты человеку нужно откладывать ориентировочно 5–10%. К примеру, если у вас зарплата ежемесячно на уровне 15 тысяч гривен, то ваши накопления должны составлять от 750 гривен до 1 500 тысячи гривен. Но предостерегаем,Тем более, если у вас есть возможность, вы можете откладывать больше средств.

По словам частного инвестора, формы сбережений, которые когда-то были в Украине надежными, потеряли свою актуальность. К старым методам относятся:

Недвижимость неликвидна;

Недвижимость уже не столь надежный актив. Доказательство этому – полномасштабное вторжение.



Мы ежедневно видим, как ракета или дрон-камикадзе могут попасть в чье-либо жилье, а в таком случае стоимость недвижимости резко падает, если не сводится к нулю. Кроме того, из-за вынужденного переселения из регионов, где идут активные боевые действия, многие теряют доступ к этому активу,

– говорит Матий.

То есть недвижимость сейчас не "святой Грааль" из-за своей неликвидности. А сейчас ликвидность крайне важна из-за форс-мажорных турбулентных времен.

Экономия в валюте;

Валюту нужно всегда понемногу покупать, а не только тогда, когда ощущаете опасность.

Все наши текущие расходы мы производим в национальной валюте, и очевидно, что подорожание курса валют приведет к росту цен на импортную продукцию. А это и горючее, и бытовая техника. Поэтому если вы планируете приобрести что-то подобное – не медлите, пока курс не вырос еще больше, ведь существует высокая вероятность, что цены будут еще пересматриваться,

– подчеркивает Матий.

Наличные: иностранная и национальная валюта;

Заметьте, что, по словам эксперта, сейчас в Украине почти все торговые точки приспособились к отключениям света. У многих бизнесов есть собственные генераторы и отключения не имеют существенных последствий. Следовательно, наличные деньги в любом случае снять удастся.

Но держать сбережения в наличных – не надежно. К примеру, их могут украсть. В то же время инфляция может "съесть" неработающие деньги. Потому любую валюту нужно держать в финансовой системе.

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Лучшими вариантами сбережения, по версии Василия Матия, могут стать именно ценные бумаги.

Ценные бумаги – это еще и патриотично;

На Западе богатое население чаще всего хранит сбережения именно в ценных бумагах. Если говорить о наших военных облигациях, то это можно назвать благотворительностью для поддержки армии.

В таком случае мы сохраняем свои сбережения и рассчитываем вернуть их в момент окончания обращения конкретного выпуска облигаций,

– говорит Василий Матий.

Иностранные ценные бумаги;

Такой вид сбережения закрывает два пункта по диверсификации: расширение вариантов для сохранения сбережений и по денежной единице. В последние годы для порога входа достаточно даже 100 долларов.

Кроме того, это неопасно. Ведь на эти сбережения не влияют ни ситуация в стране, ни ситуация с национальной валютой. Этими сбережениями мы можем воспользоваться где угодно,

– добавляет собеседник.

И запомните, только те лица, которые осознают и контролируют свои денежные потоки, то есть соотношение собственных доходов и расходов, а также те, кто на базовом уровне понимают, как оперировать своими сбережениями, чтобы защитить их от инфляции, могут пережить нестабильные финансовые времена.