Готівка, картка чи облігації: де і скільки грошей треба тримати під час війни

Могти заощаджувати та бути фінансово стабільним під час війни можна, якщо дотримуватися декількох умов. До прикладу, зробити так, щоб відкладені кошти працювали на тебе. Які ще існують методи заощадження та яку суму варто відкладати щомісяця, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

На чорний день

Як розповів 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, фінансова подушка на місяць повинна зберігатися частинами. Такі грошові накопичення насамперед допомогають людині чи сім'ї у складних ситуаціях.

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Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Подушка на місяць повинна бути у готівці та валюті. Решта на банківських рахунках.

​Точної суми такої подушки немає, адже кожна людина чи сім'я має різні потреби, а отже все дуже індивідуально.

Старі чи нові методи заощадження

Проте, якщо взяти до уваги, розрахунки багатьох фінансових експертів, із кожної зарплати людині потрібно відкладати орієнтовно 5—10%. До прикладу, якщо у вас зарплата щомісяця на рівні 15 тисяч гривень, тоді ваші накопичення мають складати від 750 гривень до 1 500 тисячі гривень. Але застерігаємо,Тим більше якщо у вас є можливість, ви можете відкладати більше коштів.

За словами приватного інвестора форми заощаджень, що колись були в Україні надійними, втратили свою актуальність. До старих методів належать:

Нерухомість неліквідна;

Нерухомість вже не такий надійний актив. Доказ цьому – повномасштабного вторгнення.



Ми щодня бачимо, як ракета чи дрон-камікадзе можуть влучити у будь-чиє помешкання, а у такому випадку вартість нерухомості різко падає, якщо не зводиться до нуля. Крім того, через вимушене переселення з регіонів, де йдуть активні бойові дії, чимало осіб втрачають доступ до цього активу,

– каже Матій.

Тобто нерухомість нині не "Святий Ґрааль" через свою неліквідність. А зараз ліквідність вкрай важлива через форс-мажорні турбулентні часи.

Заощадження у валюті;

Валюту потрібно завжди потроху купувати, а не тільки тоді, коли відчуваєте небезпеку.

Усі наші поточні витрати ми здійснюємо в національній валюті, й очевидно, що здорожчання курсу валют призведе до зростання цін на імпортну продукцію. А це і пальне, і побутова техніка. Тому якщо ви плануєте придбати щось подібне – не баріться, поки курс не зріс ще більше, адже існує висока ймовірність, що ціни будуть ще переглядатися,

– наголошує Матій.

Готівка: іноземна та національна валюта;

Зауважте, що за словами експерта, зараз в Україні майже усі торгівельні точки пристосувалися до відключень світла. В багатьох бізнесів є власні генератори й відключення не мають суттєвих наслідків. Отже, готівку у будь-якому випадку зняти вдасться.

Але тримати заощадження у готівці – не надійно. До прикладу, її можуть вкрасти. Водночас інфляція може "з'їсти" гроші, які не "працюють". Тому будь-яку валюту потрібно тримати у фінансовій системі.

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Найкращими варіантами заощадження, за версією Василя Матія, можуть стати саме цінні папери.

Цінні папери – це ще й патріотично;

На Заході заможне населення найчастіше зберігає заощадження саме у цінних паперах. Якщо говорити про наші військові облігації, то це можна назвати й благодійністю для підтримки армії.

У такому випадку ми зберігаємо свої заощадження і розраховуємо повернути їх в момент закінчення обігу конкретного випуску облігацій,

– каже Василь Матій.

Іноземні цінні папери;

Такий вид заощадження закриває два пункти по диверсифікації: розширення варіантів для збереження заощаджень і по грошовій одиниці. Останніми роками для порогу входу достатньо навіть 100 доларів.

Крім того, це безпечно. Адже на ці збереження не впливають ані ситуація в країні, ані ситуація з національною валютою. Цими заощадженнями ми можемо скористатися будь-де,

– додає співрозмовник.

І запам'ятайте, лише ті особи, які усвідомлюють і контролюють свої грошові потоки, тобто співвідношення власних доходів і витрат, а також, ті, хто на базовому рівні розуміють, як оперувати своїми заощадженнями, щоби захистити їх від інфляції, можуть пережити нестабільний фінансовий час.