Количество предсказуемо: сколько пенсионеров осталось в Украине

В Украине за последний месяц стало больше пенсионеров более чем на полсотни тысяч. Несмотря на это их общее количество является ожидаемым.

Сколько пенсионеров в Украине

Сейчас в Украине насчитывается до 10,210 миллиона пенсионеров, то есть за последний месяц их количество выросло на 51 тысяч человек.

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Больше всего из них проживают в таких местностях:

Днепропетровская область – 873,5 тысячи человек;

Киев – 739,3 тысячи человек;

Харьковщина – 697,8 тысячи человек.

Какие банки самые популярные среди пенсионеров

Меньше всего пенсионеров проживает в Луганской области – 185,4 тысячи.

Из общего количества пенсионеров около 8,153 миллиона человек имеют текущие счета в банках, а все остальные получают выплаты Укрпочтой.

Лидерами среди банков стали Приватбанк и Ощадбанк. Первым пользуется около 4,760 миллиона человек (58,4%), а вторым 2,538 миллиона человек (31.3%).

В течение последнего месяца доля Ощадбанка выросла, вероятно, из-за новых пенсионеров.

Далее по рейтингу идет Райффайзен Банк, где свои выплаты получают 310,9 тысячи человек (3,8%). Зато все остальные банки суммарно обслуживают 543,7 тысячи человек (6,7%).